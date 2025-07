A HÖK szerint nem rúgják ki azt a három pázmányos pszichológust, akik szerint minden szeretetre épülő kapcsolat egyenértékű

„Az etikai eljárás lezárult és az egyetemnek nem áll szándékában elbocsátani az oktatókat, hiszen az egyetem és a HÖK számára is elsődleges értékek a befogadó környezet, a tudományos szabadság, valamint az elfogadás” – írja a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészkarának Hallgatói Önkormányzata hétfő esti posztjában.

A HÖK azután egyeztetett Birher Nándor dékánnal, hogy az egyetem fegyelmi eljárást indított a Pszichológiai Intézet három oktatója ellen, amiért a Pride előtt megjelent egy cikkük a melegek kirekesztéséről és a szivárványcsaládokról. A hivatalos indoklás szerint azért indult az eljárás, mert az egyetem munkavállalói csak engedéllyel adhatnak interjút a világi sajtónak.

Mint írtuk, ez azonban elég nehezen húzható rá erre az esetre, és nem is csak azért, mert műfaját tekintve nem interjúról vagy nyilatkozatról van szó, hanem azért is, mert a szerzők valójában megkérték és meg is kapták az egyetemi vezetéstől az előzetes engedélyt.

A HÖK most megerősítette az egyetem álláspontját: „Ahogyan azt a korábbi posztban olvashattátok, az eljárás mögött nem világnézeti kérdések állnak, hanem az egyetem sajtószerepléssel kapcsolatos szabályzatának megszegése. Az ezt alátámasztó dokumentumokat megtekintettük és meggyőződtünk azok hitelességéről.”

A HÖK elmondása szerint átadták a hallgatók véleményét a vezetőség fel, „amelyet a Dékán úr megértő hozzáállással fogadott”. Az egyetem bölcsészkarának hallgatói petíciót is indítottak az oktatók (Kengyel Judith Gabriella, Zsila Ágnes és Szondy Máté) mellett, melyet kedd reggelig több mint hétezerötszázan írtak alá.