A katolikus egyház tanításáról szóló „továbbképzésen” kell részt vennie a három, melegek kirekesztése ellen kiálló pázmányos pszichológusnak

„Az oktatók munkaviszonyára nincs befolyással az eljárás. Mindhárom oktató figyelmeztetésben részesült, valamint lehetővé tette számukra a Kar, hogy ingyenes belső továbbképzés keretében ismerkedjenek meg a Katolikus Egyház tanításával” – válaszolta a Telex kérdésére a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, miután kiderült, nem rúgják ki azt a három pázmányos pszichológust, akik szerint minden szeretetre épülő kapcsolat egyenértékű.

Az egyetem fegyelmi eljárást indított a Pszichológiai Intézet három oktatója ellen, amiért a Pride előtt megjelent egy cikkük a melegek kirekesztéséről és a szivárványcsaládokról. A hivatalos indoklás szerint azért indult az eljárás, mert az egyetem munkavállalói csak engedéllyel adhatnak interjút a világi sajtónak. Mint írtuk, ez azonban elég nehezen húzható rá erre az esetre, és nem is csak azért, mert műfaját tekintve nem interjúról vagy nyilatkozatról van szó, hanem azért is, mert a szerzők valójában megkérték és meg is kapták az egyetemi vezetéstől az előzetes engedélyt.





Pázmány Péter Katolikus Egyetem

„Egy keresztény szellemiségű egyetem oktatóiként és pszichológusként valljuk: minden szeretetre épülő kapcsolat egyenértékű” - ez volt a HVG-n megjelent cikk címe, ami miatt a Pázmány Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara eljárást indított a szerzők ellen. A cikkben Kengyel Judith Gabriella, Szondy Máté és Zsila Ágnes pszichológusok arról írtak, hogy a tudományos bizonyítékok szerint a szeretetteljes család fontosabb a gyerekeknek, mint a szülők neme.

„Legyen szó a Pride betiltásáról vagy a homoszexualitásra utaló könyvek befóliázásáról, a jogkorlátozások visszatérő indoka a gyermekek védelme. Ezzel szemben számos kutatás igazolta, hogy az azonos nemű és a heteroszexuális párok gyermekei között nincs különbség az általános egészségi mutatók, a tanulás, az érzelmi nehézségek és az azokkal való megküzdés terén”

– fogalmaztak a katolikus egyetem pszichológusai a publicisztikájukban. Az ügy részleteiről a 444 írt először a múlt héten.