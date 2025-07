Házakat sodort el a villámárvíz Új-Mexikóban

Legalább három embert eltűntként keresnek az amerikai Új-Mexikó államban, miután kedd délután heves esőzések okoztak katasztrofális villámárvizeket, írja az AP hírügynökség. Ruidoso városban a folyó vízszintje kevesebb, mint egy óra alatt közel 6 métert emelkedett, az Országos Meteorológiai Szolgálat árvízriasztást adott ki a térségben. A közösségi médiába feltöltött felvételeket látható, ahogyan a Rio Ruidoso hömpölygő vize kiönt a medréből, elárasztva a környező erdőt.

Danielle Silva, az Új-Mexikói Belbiztonsági és Katasztrófavédelmi Hivatal munkatársa közölte, hogy a mentőalakulatok legalább 85 embert mentettek ki a város környékén, akik otthonaikban vagy autóikban rekedtek. Halálos áldozatról egyelőre nem tudni, de Silva elmondta: a pusztítás mértéke csak akkor lesz pontosan ismert, amikor visszahúzódik a víz.

„Tudtuk, hogy lesznek árvizek... de ez most erősebben csapott le ránk, mint amire számítottunk” – mondta Lynn D. Crawford, Ruidoso polgármestere egy keddi esti rádiós interjúban. Crawford információi szerint több embert is kórházba szállítottak, de a pontos számot egyelőre nem tudni.

Tavaly nyáron nagy erdőtüzek is pusztítottak a térségben, ezért az különösen kitett az árvizeknek, az égett talaj nem tudta elnyelni a nagy mennyiségű esőt, így a víz gyorsan a folyóba zúdult.

Texasban múlt hét pénteken áradt meg a Guadalupe folyó, az áldozatok száma már elérte a száz főt. A Mystic keresztény nyári tábor lakói közül 27 lány biztosan meghalt, ahogy a személyzet tagjai közül is többen életüket vesztették. Tíz lányt és egy másik tábori munkást továbbra is eltűntként tartanak nyilván. A villámáradásban a tábor 70 éves igazgatója is meghalt, miközben megpróbálta kimenteni a gyermekeket.