Hadházy Ákos nem vette magára Magyar Péter „óellenzékieket” elutasító posztját

Hadházy Ákos reagált Magyar Péter kijelentésére, miszerint a Tisza saját jelöltet indít jövőre mind a 106 körzetben. A független képviselő szerint a Tisza elnöke sikertelen politikusokról írt, ő viszont már bizonyított Zuglóban.

A Tisza szombati kongresszusán bejelentették, hogy a párt minden választókörzetben jelöltet ajánl majd a szavazóknak, akik közül dönteni lehet majd novemberben, Hadházy Ákos erre hétfőn közölte: elindulna a Tisza Párt által rendezett „előválasztáson”.

Nem kellett sokat várni Magyar Péter reakciójára sem. A Tisza elnöke – Hadházy nevének említése nélkül – arról közölt hosszú posztot, a Tisza mind a 106 egyéni körzetben önállóan indul, és nem folytatnak háttéregyeztetést senkivel. Magyar közölte, „az »óellenzékiek« azok a pártok és politikusaik, akik az elmúlt másfél évtizedben asszisztáltak a Fidesz uralmához, legitimizálták a rendszert, vagy éppen alkalmatlannak bizonyultak arra, hogy valódi alternatívát nyújtsanak vele szemben.”

A Telex megkeresésre Hadházy azt mondta, nem vette magára Magyar posztját. „Én nem látom az összefüggést az én posztom és Képviselő úr posztja között (aminek sok pontjával amúgy egyet lehet érteni, én is arról írtam például reggel, hogy legjobb döntés az, amit a választók hoznak meg). Érintve sem érzem magam, hiszen ő sikertelen ellenzéki politikusokról ír, én pedig nem érzem magam annak. Zuglóban például már elértem azt, amit ő országosan még csak szeretne elérni: legyőztem a kompromittálódott ellenzéki szereplőket és a Fideszt is. És azt remélem, hogy az ő mostani örömteli sikereihez az én munkám is kellett, talán még szerepem lehetett az őt körülvevő, Fideszt támogató »gondolati buborék« kipukkantásában is.”