Orbán: „Ebbe bele fogunk dögleni”

A Tisza nem egy párt, hanem egy digitális politikai mozgalom, „nekik nincsen pártjuk” – értékelte a legnagyobb ellenzéki pártot Orbán Viktor Bayer Zsolt műsorában.

„Nagyon komoly dologról beszélünk, mert könnyen lehet, hogy az ilyen típusú digitális mozgalmak felváltják majd a hagyományos politikai pártokat.” A miniszterelnök azt állította, hogy már Tusványoson is a Harcosok Klubjára gondolt, amikor a beszédében azt mondta, „nemzeti érzelmű, vagány fiatalokra” van szükség. A Harcosok Klubját most egy fél digitális mozgalomnak tartja. Úgy gondolja, hogy a jól szervezett, hagyományos párt mellé kell egy digitális politikai mozgalom is.

Orbán Viktor szerint a 2022-es vállalásaik több mint 90 százalékát teljesítették: kimaradtunk a háborúból, migránsoktól szó se lehet, betiltották a gendert, megduplázták a gyerekek után járó adókedvezményt, megcsinálták Európa legnagyobb adócsökkentési programját, végigviszik a 13. havi nyugdíj visszavezetését. Ezért nyugodt afelől, hogy ugyanolyan választási eredmény lesz 2026-ban, mint amilyen 2022-ben volt. „Az egyetlen zavaró és új dolog, hogy az ellenzéket eltüntették, a régi ellenzéket, és helyette létrehoztak egy digitális politikai mozgalmat, ami egy új dolog, és még nem ismerjük, hogy milyen hatást hoz majd magával.”

A miniszterelnök beszélt arról is, hogy a legutóbbi NATO-csúcson – Trump nyomására – elfogadott vállalás szerint a tagállamoknak 2035-ig el kell érniük, hogy a GDP 5 százalékát védelmi kiadásokra fordítják:

„Ebbe bele fogunk dögleni, ez lehetetlen.”

Ez úgy kerülné el, hogy a háború után kötne az oroszokkal egy fegyverkorlátozási megállapodást. Ezután stratégiai szövetséget kötne az EU Ukrajnával, amiben megállapodnának az együttműködésről anélkül, hogy az ukránok csatlakoznának.