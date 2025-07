Kínának meg se kottyant eddig Trump vámháborúja

Visszaesett ugyan a kínai gazdaság teljesítménye az idei második negyedévben, de a GDP így is több mint 5 százalékkal nőtt éves alapon és több mint 1 százalékkal az előző negyedévhez képest. Mindkét érték jobb, ha csak hajszálnyival is, az elemzők által vártnál, és azt jelzi, hogy a világ második legerősebb gazdaságát egyelőre a vártnál sokkal kevésbé ütötte meg a Donald Trump által több hullámban elindított, időnként leállított vagy elhalasztott, már a bizonytalansági faktor miatt is jelentős világgazdasági káoszt okozó vámháború.

Kínai munkások egy acélcsőtornyot építenek Fotó: STR/AFP

Éves alapon a növekedés 5,4 százalékról 5,2 százalékra csökkent, míg az előző negyedévhez képest 1,2 százalék után 1,1 százalékkal nőtt. Az elemzők 5,2 százalékos éves és 0,9 százalékos negyedéves bővülést vártak. Az adatok az amerikai vámokkal szembeni ellenálló képességet mutatják. Ugyanakkor az elemzők figyelmeztettek a növekvő kockázatokra és bizonyos mögöttes nehézségekre, amelyek „fokozzák a nyomást Pekingre, hogy további ösztönzőket vezessen be” – írja a Reuters.

Azt is hozzáteszik: bár a világ második legnagyobb gazdasága eddig elkerülte a hirtelen lassulást, javarészt az amerikai-kínai kereskedelmi fegyverszünet és a politikai támogatás miatt, a piacok gyengébb második félévre készülnek. Az export ugyanis trendszerűen veszít lendületéből, az árak tovább esnek, és a fogyasztói bizalom továbbra is alacsony.