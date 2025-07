Szijjártó szerint Trump már békét teremtett volna, ha az európai és ukrán politikusok nem gáncsolták volna a törekvéseit

Szijjártó Péter szerint Donald Trump már régen békét teremtett volna, ha az európai és ukrán politikusok nem gáncsolták volna a törekvéseit.

A külgazdasági- és külügyminiszter az európai uniós külügyminiszterek keddi tanácsülésének szünetében értékelte a megváltozott geopolitikai helyzetet. Megkérdezték tőle, mit szól hozzá, hogy Donald Trump vámokkal fenyegette meg Vlagyimir Putyint arra az esetre, ha 50 napon belül nem lesz Ukrajnában béke.

Azt válaszolta, a magyar kormány abban reménykedik és abban bízik, hogy „Trump erőfeszítései a következő ötven napban sikerre fognak vezetni, és elhozzák a tűzszünetet, a béketárgyalások lehetőségét Ukrajnában, és akkor ötven nap múlva ez a kérdés már nem lesz aktuális.”

Szijjártó külön kiemelte, hogy nincs ember, aki annyit tett volna az ukrajnai békéért, mint Trump, amiért tisztelet és nagyrabecsülés jár neki. „És az is szerintem világos, hogy ha az európai politikusok és az ukrán politikusok nem gáncsolták volna folyamatosan ezen béketörekvéseket, akkor azok akár már mostanra is sikert érhettek volna el” - tette hozzá.

Az amerikai elnök Ukrajnával kapcsolatos kommunikációja hétfőn vett újabb fordulatot. Trump bejelentette, hogy Patriot légvédelmi rendszereket és elfogórakétákat fog biztosítani Ukrajnának.

A Financial Times információi szerint azonban a háttérben olyan nagy hatótávolságú fegyverekről is tárgyalnak az amerikaiak, amikkel orosz nagyvárosokat is támadhatnának az ukránok. Trump elvileg július 4-ei telefonbeszélgetésük azt is megkérdezte Volodimir Zelenszkijtől, hogy el tudnák-e érni az ukránok Moszkvát és Szentpétervárt.

Az amerikai elnök 50 napos ultimátumáról ebben a cikkben írtunk bővebben. (via MTI)