Adatszivárgás után titokban kapott menedéket több ezer afgán Nagy-Britanniában

Több mint 4500 afgán állampolgár települt át az Egyesült Királyságba egy eddig titokban tartott kormányzati program keretében, amelyet azt követően hoztak létre, hogy 2022 februárjában véletlenül kiszivárgott közel 19 ezer menedékkérő személyes adata. A szivárgás csak 2023 augusztusában vált ismertté, amikor a nevek egy része megjelent a Facebookon.

A korábbi, konzervatív brit kormány ezután egy új letelepítési programot indított, melyet „Afghan Relocation Route” néven futtattak. A program létéről és a mögötte álló adatszivárgásról azonban sem a nyilvánosság, sem a parlament nem tudhatott, mivel a kormány egy úgynevezett super injunction bírósági tilalmat kért és kapott, amely megtiltotta a sajtónak még magának az ítéletnek a létezését is nyilvánosságra hozni. A titoktartást most egy legfelsőbb bírósági döntés törte meg: az ítélet szerint a rendelet súlyosan korlátozta a demokratikus elszámoltathatóságot, és „ellenőrzési vákuumot” hozott létre.

A brit védelmi miniszter, John Healey a parlamentben bocsánatot kért az érintettektől, és elismerte, hogy a súlyos hiba egy hivatalos kormányzati rendszeren kívülre küldött Excel-táblázat miatt történt. A kiszivárgott dokumentumok nevek mellett elérhetőségeket és családi adatokat is tartalmaztak, köztük olyanokét, akik a tálibok bosszújától tartanak. Az érintetteket csak most, 2025 júliusában értesítették hivatalosan. A védelmi minisztérium szerint az érintettek közül hatszáz afgán katona és 1800 hozzátartozójuk továbbra is Afganisztánban él. Bár az eredeti programot mostanra bezárták, a korábban elfogadott áthelyezési kérelmeket továbbra is teljesítik.

Afganisztánt elhagyni szándékozó afgánok várakoznak a kabuli repülőtér főbejárati kapujánál Kabulban 2021. augusztus 28-án Fotó: WAKIL KOHSAR/AFP

A program költsége eddig 400 millió font volt, és még legalább ugyanennyibe fog kerülni. Egy felülvizsgálat szerint ugyanakkor valószínűtlen, hogy bárkit kizárólag a szivárgás miatt ért volna támadás, mivel az adatok „nem terjedtek annyira, mint azt kezdetben gondolták”. A brit kormány azonban nem árulta el, hogy felelősségre vonták-e azt a meg nem nevezett védelmi minisztériumi tisztviselőt, aki véletlenül okozta az adatszivárgást, mondván, nem kommentálnak egyéneket érintő ügyeket.

A történtek háttere az Egyesült Államok 2021-es afganisztáni kivonulásához kapcsolódik, amikor a tálibok visszavették a hatalmat. Az evakuálást és a brit ARAP- (Afghan Relocations and Assistance Policy) programot korábban is sok kritika érte – most viszont az derült ki, hogy a kormány még a sajtót is kizárta az eseményekből, mondván: időt akartak nyerni az érintettek megsegítésére.

A Labour korábbi árnyékvédelmi minisztere szerint a szivárgás „példátlan hiba” volt, míg Kemi Badenoch, a Konzervatív Párt vezetője pártja nevében elnézést kért. Több jogvédő és politikus súlyos adatvédelmi botrányként értékelte az ügyet, amelynek következményei és felelősei máig nem világosak.

(via BBC)