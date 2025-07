Több száz drónnal támadták az oroszok Ukrajna energetikai infrastruktúráját

Rakétákkal és drónokkal támadott több ukrán várost is az éjszaka Oroszország, legalább 15 ember megsérült – írja a Reuters. Az ukrán légierő szerint Oroszország összesen 400 drónt és egy ballisztikus rakétát indított, elsősorban Harkiv, Krivij Rih és Vinnicja ellen. A légierő tájékoztatása szerint a legtöbb drónt sikerült megsemmisíteni, de 12 célpontot így is eltaláltak.

Fotó: VINNYTSIA REG. MILITARY ADMIN./Anadolu via AFP

A nagyszabású támadások célja az ukrán energetikai infrastruktúra megbénítása volt – írta Volodimir Zelenszkij elnök az X-en. Az ország legnagyobb magántulajdonú energiaszolgáltatója, a DTEK szerint Krivij Rih-ben és a Dnyipropetrovszki terület más részein 80 ezer háztartás maradt áram nélkül.

A Közép-Ukrajna nyugati részén található Vinnicjában és környékén nyolcan sérültek meg. A lengyel külügyminiszter, Radoslaw Sikorski az X-en írt arról, hogy dróntámadás érte a Barlinek Group lengyel padlógyártó üzemét a városban. „Az üzemvezető azt mondta, hogy a támadás szándékos volt, három irányból indult… Putyin bűnös háborúja egyre közelebb kerül a határainkhoz” – írta Sikorski. Krivij Rih katonai közigazgatásának vezetője, Olekszandr Vilkul szerint a várost ért csapásokban egy 17 éves fiú súlyosan megsérült, és az életéért küzd. Harkivban – ami az egyik leggyakrabban támadott város – legalább 17 robbanás volt, amiben három ember megsérült. Kijev polgármestere, Vitalij Klicsko pedig arról számolt be, hogy a fővárosban aktiválták a légvédelmi rendszereket, károkról vagy áldozatokról azonban nem érkezett jelentés.

Trump Ukrajnával kapcsolatos kommunikációja hétfőn újabb fordulatot vett, megfenyegette Vlagyimir Putyint arra az esetre, ha 50 napon belül nem lesz Ukrajnában béke, és bejelentette, hogy Patriot légvédelmi rendszereket és elfogórakétákat fog biztosítani Ukrajnának. A Financial Times információi szerint azonban a háttérben olyan nagy hatótávolságú fegyverekről is tárgyalnak az amerikaiak, amikkel orosz nagyvárosokat is támadhatnának az ukránok.

Az amerikai elnök - akinek 50 napos ultimátumáról ebben a cikkben írtunk bővebben - azt is mondta, Zelenszkijnek nem szabadna megcéloznia Moszkvát, és hogy a háborúban senkinek az oldalán sem áll, csak az emberiesség pártján, mert „meg akarja állítani a gyilkolást”.