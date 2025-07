Amikor azt hiszed, hogy ez volt a magyar foci legviccesebb sztorija, megszólal a két agysebész edző

Félegyházi Krisztián bekerült a magyar foci aranykönyvébe: véletlenül az ellenfél csapatában játszott le egy meccset.

Hogy írná ezt meg Mándy Iván, Moldova György és Agatha Christie?

És főleg: mi történhetett?

1.) Maga az alapsztori elég egyszerűnek tűnik elsőre. Most van az átigazolási időszak, minden csapat játékosokat próbálgat, így a Dombóvár is. A budapesti Kelen SC 23 éves csatárát, Félegyházi Krisztiánt a Szekszárdi UFC ellen, Szekszárdon játszott előkészületi meccsen tervezték kipróbálni. Félegyházi állítólag csak annyit tudott az egészről, hogy Szekszárdra kell mennie. Megtette, a későbbiek fényében kifejezetten bravúros módon meg is találta a pályát, beült az egyik öltözőbe, ahol kapott mezt, amiben rendesen le is játszotta a hétgólos meccset. Csakhogy mivel a hazai öltözőbe ült, be, szekszárdi színekben játszotta le, pedig az ellenfél próbajátékosa volt. De ezt sem az őt meghívó Dombóvár, sem a Szekszárd stábja nem vette észre sem a meccs előtt, sem közben, magáról a játékosról nem is beszélve.

Hogyan számolt be erről a megyei lap?

Zseniálisan. Már a nyitómondat se rossz: „Mindig van téma a magyar fociugaron, Félegyházi Krisztián alaposan megkeverte a Tolna vármegyei futball poshadt vizű kacsaúsztatóját.” Aztán olyan következik, amit az absztrakt dráma olyan nagynevű szerzői mint Ionesco vagy Samuel Beckett sem tudtak volna ennyire patentul megfogalmazni:

„A honi futballabsztrakt legújabb fejezetét szombaton Szekszárdon írták.”

Egyetértünk, ilyen tényleg csak Absztraktisztánban történhet meg!

2.) De próbáljuk csak meg szétszálazni, hogyan is történhetett ez meg! Induljon a nyomozás, amiben a két érintett edző nyilatkozatai lesznek a segítségünkre!

Juhász Máté, a Szekszárd edzője azonnal ledobta a mindent megmagyarázó atombombát:

„Egy hölgy intézte a próbajátékot."

Innentől igazából nem is kellett volna tovább beszélnie, de vesztére - és a mi szerencsénkre - mégis megtette:

„A 23 éves játékos csak annyit tudott, hogy Szekszárdra kell jönnie. Koch László sportigazgató szólt nekem, hogy érkezik egy próbázó. A mérkőzés előtt bementem az öltözőbe, egyedül ült a padon, bemutatkoztunk egymásnak.”

Az edző ezek szerint várt egy próbajátékost, de a sportigazgató

vagy nem árulta el neki a nevét,

vagy az edző képtelen volt megjegyezni azt,

különben gyanút fogott volna a Félegyházi nevet hallva. Na de mi történt a Koch által beharangozott, tényleg a Szekszárd által hívott, másik próbajátékossal? Ő szegény soha többet nem kerül elő a sztoriban! Pedig ha tényleg megérkezett volna, akkor még Juhász Máté edző is rájött volna, hogy Félegyházi nem az ő embere igazából. Az Ismeretlen Próbajátékos talán napok óta kering Tolna megyében vagy baleset érte útközben, hiszen azóta sem érkezett meg a meccsre. Az is lehet, hogy félrehallotta és Szekszárd helyett Pornóapátiba utazott. Innen üzenjük az UFC-nek, hogy ideje lenne kerestetni szegényt.

Juhász végül csak a meccs után tudta meg, hogy a próbajátékos az ellenfél kiszemeltje volt:

„A lefújás után, amikor már mindenki elment, odajött hozzám és mondta, hogy rossz infót kapott. Csak annyit közöltek vele, hogy Szekszárdra jöjjön, de neki a Dombóvárban kellett volna játszani – rossz öltözőben ült."

Ha hihetünk Juhásznak, Félegyházi eszerint azt sem tudta, melyik csapatban kell próbajátszania, de ezt titokzatos okból nem kérdezte meg a próbajáték szervezőjétől, mielőtt elindult volna Szekszárdra. Felmerül persze a kérdés, hogy meccs után honnan tudta meg mégis, hogy az ellenfélben játszik? Feltehetőleg a szervezőtől, telefonon, aki eszerint ő maga azért tudta, hogy a Dombóvárnak ajánlotta be a védencét, amit titokzatos okból csak magának az érintettnek nem árult el.

A Szekszárd edzője végül kitért az ellenfél felelősségére is:

„Elméletileg a dombóváriak tudtak a próbajátékosról, de nem tűnt fel nekik – nem ismerték –, hogy rossz csapatban lépett pályára."

Nehéz lehet ennyire nehézfejű ellenfelekkel szemben, együttérzésünk!

Ha azt hiszed, ezt nem lehet fokozni, hallgasd meg, mit mondott Horváth Zoltán, a Dombóvár edzője!

A mester nyilatkozatának eleje arra utal, mintha szerinte alapvetően a játékos lett volna a hülye:

„Azóta is a történtek hatása alatt vagyok. Velünk edz Krisztián, átbeszéltük a történteket, ő is nevetett saját magán."

Ám Horváth, az önostorozó humor eddig ismeretlen csillaga ezen a ponton kisebbfajta bombát dobott le:

„Tudtam a nevét, küldtek róla egy videó-összeállítást is, a meccs előtt beírtam, hogy játszatom majd. Személyesen nem ismertem, a találkozó előtt kerestem őt."

Tehát szekszárdi kollégájával ellentétben ő tudta, hogy hívják a próbajátékosát, sőt videót is kapott róla, mégsem ismerte fel, pedig direkte kereste! 3 lehetőség van. Horváth Zoltán

vak,

nem nézte meg a videót,

Félegyházi Krisztián nemrég teljes arcplasztikán esett át.

„Nem értem a szekszárdiakat, ha valaki bekopog hozzám, megkérdezem, hogy honnan jött és mit akar."

- mondta ezután az edző.

