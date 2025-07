Keir Starmerék 16 évre csökkentenék a brit választási korhatárt

A brit kormány 16 évre csökkentené a választási korhatárt. Rushanara Ali demokráciáért felelős brit miniszter azt mondta, hogy a rendelkezés része lesz az új választási törvénynek, amit jóval a következő, 2029-re tervezett választás előtt akarnak elfogadni. Ha a parlament elfogadja a javaslatot, a fiatalok már szavazhatnának is a választáson.

Az Egyesült Királyságban több helyen már most is 16 év a korhatár. Például a skót és a walesi önkormányzati választásokon is szavazhatnak a 16 évesek. Az országos parlamenti választáson azonban 1969 óta 18 év az alsó korhatár. Előtte még 21 év volt.

Keir Starmer brit miniszterelnök Fotó: Carl Court/AFP

A Konzervatív Párt árnyékminisztere bírálta a kormányzó Munkáspárt tervét. Paul Holmes zavarosnak nevezte a javaslatot. Szerinte nem egyértelmű, hogy a kormány miért adna szavazati jogot a 16 éveseknek, ha ezek a fiatalok még nem házasodhatnak, nem lottózhatnak, és alkoholt sem vásárolhatnak.

A brit diákok országos szövetsége és a Liberális Demokraták párt viszont üdvözölte a kormány tervét. (via BBC)