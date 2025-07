Komoly baja van az EU-nak azzal, ahogy a kormány 35 évre koncesszióba adta az autópályákat

Felszólító levelet küldött az Európai Bizottság a magyar kormánynak arról, hogy az autópálya-koncessziós szerződések odaítélése során tartsa be az uniós szabályokat.

A kormány 2022-ben adta 35 évre koncesszióba a hazai autópálya- és gyorsforgalmiút-hálózat nagy részét a Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekeltségébe tartozó magántőkealapokból álló Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-nek. A szerződés alapján az üzlet 15-17 ezer milliárd forintjába kerülhet az adófizetőknek.

Az Európai Bizottság azt kifogásolja, hogy a szerződés odaítélése során a kormány nem tartotta be a közbeszerzésre és a koncessziókra vonatkozó uniós szabályokat.

A levélben aggályosnak tartják, hogy a kormány a gyorsforgalmi úthálózat építésére, üzemeltetésére és karbantartására vonatkozó kockázatot nem megfelelően hárította át a szerződő félre, holott ez kulcsfontosságú tényező. Ez különbözteti meg a koncessziós szerződéseket a közbeszerzési szerződésektől.

A Bizottság ezért arra a következtetésre jutott, hogy a szerződést tévesen minősíthették közbeszerzési szerződés helyett koncessziónak, és ezáltal sérülhetett az egyenlő bánásmód és az átláthatóság elve.

A szerződés időtartama is túl hosszú, még akkor is sok a 35 év, ha ez valóban koncessziós szerződés lenne.

A kormánynak két hónapja van arra, hogy válaszoljon a Bizottság levelére és orvosolja a hiányosságokat. Ha nem, akkor a Bizottság egy újabb véleményt ad ki.

Arra is felszólították a kormányt, hogy az elektronikus útdíjszedést megfelelően vezesse be, hogy a rendszer uniós szinten átjárható legyen. Jelenleg nem az. Emiatt kötelezettségszegési eljárás is indul az ország ellen.