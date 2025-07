Magyar Péter és pártja most tudná megmutatni, hogyan viszonyulnak a nők elleni erőszakhoz

Ezt kommentelte Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője az alá cikkünk alá, amelyben a Telexet szemlézve megírtuk, hogy egy önkéntesükről a Ripost kiderítette, hogy pornófilmekben szerepelt. Túl azon, hogy sajnos nem derül ki, hogy a mi cikkünk alatt melyik Telex-mondathoz gratulál a politikus, és magyar állításával ellentétben az Index azért jó pár órával hamarabb vette át a hírt, mint a Telex, de a már megszokott sajtóhibáztatáson kívül is fontos ezen a ponton néhány dolgot rögzíteni.

A Telex pontosan úgy járt el, ahogy egy felelős újságnak el kell járnia: az üggyel kapcsolatban, ami közérdeklődésre tart számot (mert igen, ez egy ilyen ügy!), lényegi kérdéseket küldött a Tisza Pártnak, majd az azokra adott válaszokat közölte, az eredeti hír mértéktartó szemlézésével.

Ám sem a Tisza Párt Telexnek küldött válaszában, sem Magyar Péter reakciójában nem jelenik meg a legfontosabb dolog:

hogy szolidaritást vállalnának a megtámadott önkéntesükkel.

Semmilyen együttérzést nem fejeznek ki, amikor a közösségük egyik, önkéntesen dolgozó tagját támadás éri. Nem is akármilyen támadás, mi például a cikkünkben külön fontosnak éreztük jelezni, hogy azért nem linkeljük be a hír eredetéül szolgáló Ripost-cikket, mert az olyan mértékben dehumanizáló, hogy annak semmilyen módon nem akarunk felületet biztosítani.

Emellett azzal, hogy úgy Magyar Péter, mint a Tisza Párt siet leszögezni, hogy a nő nem volt párttag, csak önkéntes, ráadásul nincs idejük minden önkéntest leellenőrizni, külön azt az érzetet keltik, mintha attól, hogy a nő nem párttag, valójában az egész ügy nem tartozna rájuk. Ami nyilvánvalóan nem igaz, hiszen ha a nő nem lett volna a Tisza önkéntese, feltehetően nem kellett volna ezzel a támadással szembesülnie.

Azzal, hogy valakinek pornós múltja van, nem úgy van baj, ahogy azt most egyik oldalról a propagandamédia, a másik oldalról Magyar Péter és a tiszások próbálják sejtetni.

Maga Magyar többször is utalt rá, hogy többek közt azért várnak még az országgyűlési választás előtt azzal, hogy a jelöltjeiket bemutassák, mert nem akarják őket kitenni a propagandamédia lejáratókampányainak. Most viszont látjuk azt is, hogy hogyan bánnak azzal, akit ez a lejáratókampány megtalál: eltávolítják maguktól ahelyett, hogy kiállnának mellette.

Amikor pedig Magyar Péter mindezt párhuzamba állítja azzal, hogy Tiborcz István vagy bárki más éppen mit lop el (pláne a „melyik nagyobb bűn” kitétellel), azt az érzetet kelti, hogy vannak fontosabb dolgok is annál, mint hogy a közösségük egy tagját éppen súlyosan megtámadják.

A Tisza Párt Telexnek küldött válaszában ugyan megjelenik, hogy a Fidesz és propagandája kutakodik az önkénteseik után, és ezzel „akár civilek életét is megnyomorítja”, rögtön utána viszont már arra utalgatnak, hogy egy volt fideszes államtitkár meg szerepelt egy erotikus magazin címlapján ruha nélkül - mintha az egy működő érv lenne. Ha az megtörtént, akkor miért ne lehetne valaki pornós? Mi köze van a kettőnek egymáshoz?

Ezek nem érvek, hanem a jelenlegi helyzetet bagatellizáló megszólalások. Amik semennyire sem segítenek most azon a nőn, akit végletes módon aláznak meg.

Egy ilyen helyzetben az első és legfontosabb dolog az áldozat melletti kiállás lenne.

Minden más csak maszatolás, és egyben az áldozat cserben hagyása.

Magyar Péter 2024. július 6-án a Tisza Párt kampánynyitó rendezvényén. Fotó: Németh Dániel/444

És amit fontos hangsúlyozni: nem az a probléma, pláne nem „bűn”, ha valaki pornófilmben szerepel. Ha úgy teszünk, mintha ez lenne a baj, akkor azzal az áldozatot hibáztatjuk, rá toljuk a felelősséget, miközben ő csak elszenvedője az erőszaknak. Miközben valójában maga a pornó, mint műfaj a probléma.

Miért?

Csak néhány komment, a mi cikkünk alól:

Ez az úgynevezett áldozathibáztatás egyik legtipikusabb formája. Ő választotta magának ezt a munkát, de legalább nem fideszes, amúgy mások is csinálnak csúnya dolgokat. Sőt, egyesek még viccet is kreálnak az egészből.

Csakhogy a pornózás nem egy vicces foglalkozás, hanem nők fizikai, lelki és gazdasági bántalmazása. Rendszerszintű erőszak és kizsákmányolás. A pornó a nők elnyomásának és férfiak általi megszégyenítésének eszköze.

Szokás azzal érvelni, hogy egyre több nő is fogyaszt pornót (és ennek megfelelően készülnek már nőknek szánt tartalmak is), de a nézők túlnyomó többsége a mai napig férfi. Akik előszeretettel fogyasztanak olyan tartalmakat, amelyekben kifejezetten erőszakos jelenetek vannak: gyakori bennük a nők fojtogatása, elfenekelése, fizikai és verbális megalázása.

Ezeknek a tartalmaknak a fogyasztása újra meg újra megerősíti a pornót fogyasztó férfiakban, hogy a nőkkel való szexuális kapcsolatoknak ez egy természetes formája.

A nők szempontjából még problematikusabb a helyzet: ők a pornófilmekben többek közt azzal szembesülhetnek, hogy nőként bármilyen helyzetben a férfiak rendelkezésére kell állniuk, semmire nem mondhatnak nemet, folyamatosan megalázhatják és kihasználhatják őket, és még az elszenvedett bántalmazást is tűrniük (hovatovább: megköszönniük és élvezniük) kell.

Mivel a pornó ma már jóformán bármikor, bárki számára könnyedén hozzáférhető tartalom, ezért abszolút irányadó sokak (főként fiatalok) számára, a pornófogyasztási szokások hatással vannak arra, hogy hogyan gondolkodnak az emberek a szexről, sőt, van összefüggés a pornónézés és a nők elleni erőszak elfogadása között is, és azt is tudjuk már, hogy a pornó növeli a férfiaknál az agressziót.

A pornóipar eközben iszonyatos pénzeket mozgat - ráadásul úgy, hogy jellemzően olyan területeken (például Kelet-Európában) gyártják, ahol kis anyagköltséggel lehet tömegtermelést levezényelni.

Ezzel párhuzamosan tehát az pornóiparban dolgozó nők helyzete kirívóan súlyos: sokukat konkrétan bántalmazzák a forgatásokon, súlyos fizikai sérüléseket szenvednek el, és van olyan tanulmány, amiből az is kiderül, hogy még a háborús veteránoknál is gyakrabban szenvednek poszttraumás stressz szindrómától (PTSD). Ezeknek köszönhetően átlagosan alig 3 hónapot bírnak ki ebben a szakmában, aztán egész egyszerűen elhasználódnak. Szó szerint.

Összességében a pornó a kapitalista patriarchátus egyik leglátványosabb terméke, ami nők férfiak általi elnyomására épül, férfiak nőkkel szembeni igényeit szolgálja ki, miközben iparágként a férfiakat fogyasztásra ösztönzi, a nőket pedig kizsákmányolja.

Mindezek tükrében különösen bántó azt olvasni, hogy egyesek szerint még mindig jobb pornózni, mint mondjuk fideszesnek lenni.

És bárki, aki azzal érvel, hogy ez is csak egy munka, azt az egyébként is erős közvélekedést erősíti tovább, hogy a pornó is csak egy szolgáltatás, ami természetes, hogy létezik. De ez nem igaz. A pornó egy létező műfaj, és az is marad mindaddig, amíg a többség természetesnek veszi, hogy semmi probléma nincs azzal, hogy nők teste árucikként felhasználható férfiak igényeinek kielégítésére. De aki ez ellen politikusként, politikai közösségként nem szólal fel, az egy továbbra is kizsákmányoló és bántalmazó rendszer fenntartásában segédkezik.

Ha valamikor, akkor most kéne megmutatnia a Tiszának, hogy miként viszonyulnak a nők elleni erőszak témájához.

A témában ajánlom Bakó Júlia fontos cikkét (én is abból emeltem ki részeket fentebb), illetve a Mércén közölt A pornó erőszak című sorozat többi részét is.