Mégis a Barcelonánál lehet Marcus Rashford

Fotó: SASCHA STEINBACH/AFP

A rendszerint megbízható átigazolási híreket közlő The Athletic szerint kölcsönben kerülhet a Barcelonához Marcus Rashford, a Manchester United 27 éves, 2 éve borzasztó formában játszó csatára. A támadó tervezett szerződésében vásárlási opció is szerepel. A hírt közlő David Ornstein szerint az üzletre a United és a játékos is rábólintott, Rashforddal az edző, Hansi Flick is beszélt és utána ő is áldását adta az ügyletre.

A Barcelona azért akarta Rashfordot, mert a csatár a bal szélen és középen is bevethető.

A csatár eddig 426 meccset játszott Manchesterben, többet feltehetőleg már nem is fog és ezeken 138 gólt lőtt 2015 óta.