Széchy Tamás egykori tanítványa: „Levetkőztetett pucérra, fölhúzta rám az úszónadrágot, elhelyezte a péniszemet, és alaposan végigsimogatott”

Tovább gyűrűzik Széchy Tamás volt úszóedző pedofilbotránya. Füzesy Tamás arccal és névvel mesélte el a 24.hu-nak, Széchy hogyan igazította meg a péniszét 14 éves korában.

Füzesy egy 1982-es történetet mesélt el. Az egyik hajnalban otthon felejtette a fürdőnadrágját, így Széchy behívta a szobájába, hogy adjon neki egy másikat. Az edző azonban nem a fiú kezébe adta a nadrágot, hanem ragaszkodott hozzá, hogy ő húzhassa fel rá.

„Miután levetkőztetett pucérra, lehajolt, fölhúzta rám az úszónadrágot, elhelyezte a péniszemet, elöl-hátul alaposan végigsimogatott, majd hátrébb lépett. Pár perc méregetés után kijelentette: »Ez nem jó rád!« – ezzel lehúzta rólam a gatyát, és amíg elfordulva kotorászott a doboznyi Arena között, újra ott álltam pucéran.”

Füzesy szerint Széchy látványosan húzta az időt, több fürdőnadrágot is hozzá mért. Mindegyik fürdőnadrágot felhúzta rá, majd végigsimogatta, és megigazította a péniszét. Az öltöztetés végül 30-35 percig tartott.

Füzesy egy másik történetet is elmesélt az edzővel kapcsolatban. Azt mondta, hogy egyik edzőtáborban Széchy masszírozta meg.

„Egyszer csak szólt, hogy menjek. Furcsálltam, hogy miért az istenként tisztelt vezetőedző masszíroz. Mindenesetre, ahogy kérte, egy szál »pálcában« felfeküdtem az asztalra. Elkezdett masszírozni. A körülbelül háromnegyed óra alatt mindvégig befeszült izomzattal feküdtem – szerintem érezte, hogy nem vagyok vevő erre az egészre.”

Füzesy azt mondta, az eset után kezdte érezni, hogy kiesett a pikszisből. A masszírozásról ugyanis edzőtársainak is beszélt, amit valószínűleg Széchy is hallott. Nem sokkal az eset után Füzesy másik edzőhöz került, majd romlani kezdett a teljesítménye, így Széchy ordibálva kirúgta a klubból.

„Valószínűleg azért, mert hallotta, hogy pár hónappal korábban a nyári táborban mit beszéltem róla. Az élet adott valamit, aztán fél év alatt mindent elvett. Ami azalatt történt velem, a molesztálás, a verbális abúzus, ahogy kirúgott, az tényleg sokkhatásként ért.”

Széchy Tamás és egyik tanítványa, Verrasztó Zoltán 1976-ban Fotó: Karáth Imre/MTI Rt. Fotószerkesztőség

Füzesy azt mondta, az elmúlt években szűk baráti körben mindig elmesélte a történetet, ha szóba került az uszoda. Azután merült fel benne a nyilvánossághoz fordulás gondolata, hogy megjelent egy könyv Széchyről. Ugyanis azt szűrte le, hogy a könyvben nem beszélnek őszintén az edzőről, és csak az olimpiai bajnok tanítványait emelik ki.

„Bennem is azonnal megfogalmazódott a kérdés: miért kell magasztalni azt az embert, aki nyilvánvalóan pedofil volt? Most itt vagyok, ezért nyilatkozom. Vállalom a nevem, az arcom is, miközben tudom, egy fecske nem csinál nyarat. Hol van a többi áldozat? Mert vannak. Egy részükről tudom, hogy még mindig az uszodai közegben élnek. Ők érthető okokból nem mernek előjönni. Ha bárki közülük úgy gondolja, hogy a fürdőnadrág-próbálgatás, simogatás, fütyibeállítás az semmi, hovatovább lelkiismeretes edzői tevékenység, az ellen nem tudok mit tenni.”

A Széchyvel kapcsolatos pedofilbotrányt Batházi Tamás egykori válogatott úszó robbantotta ki július elején. Batházy azt állította, Széchy 10-12 éves fiúkat használt ki szexuálisan. Emellett az olimpiai bajnok Wladár Sándort, az Úszó Szövetség jelenlegi elnökét is megnevezte, mint egykori áldozatot. Wladár először rágalomnak nevezte a Széchyvel szembeni vádakat, majd vizsgálóbizottságot hozott létre a vádak tisztázására.