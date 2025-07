A Nemzetközi Büntetőbíróság fellép Magyarország ellen, amiért nem tartóztatták le Netanjahut

Magyarország nem teljesítette a kötelezettségét, amikor nem működött együtt a Nemzetközi Büntetőbírósággal (ICC), és nem tartóztatta le budapesti látogatásán Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnököt – mondta ki az ICC előzetes bírói tanácsa. A testület ezért az ügyet a tagállamok közgyűlése elé terjeszti

Netanjahu április elején jött Orbán Viktor meghívására egy szokatlanul hosszú, négynapos látogatásra Magyarországra. Az izraeli miniszterelnök a Gázában elkövetett háborús bűnök gyanúja miatt nemzetközi körözés alatt állt, ezért a magyar hatóságoknak már a Liszt Ferenc repülőtéren őrizetbe kellett volna venniük, ehelyett azonban a magyar védelmi miniszter fogadta díszsorfallal.

Hogy a letartóztatási parancsnak ne kelljen eleget tenni, Magyarország a Netanjahu-látogatás előtt bejelentette, hogy (egyedüli EU-s tagállamként) kilép a Nemzetközi Büntetőbírfóság tagjai közül. A kilépés azonban csak 2026-ban lép majd életbe, ezért Magyarország így is megszegte nemzetközi kötelezettségét - és ezt most a hágai székhelyű testület előzetes bírói tanácsa hivatalosan is kimondta.

Mint közleményükben hangsúlyozzák: a bíróság még Netanjahu látogatása előtt is emlékeztette a magyar hatóságokat a letartóztatási kérelemről, és többször felajánlották a konzultáció lehetőségét is, de a magyar kormány nem válaszolt a megkeresésekre, majd például azzal érveltek, hogy szerintük "az elfogatóparancs nem tekinthető pártatlan és objektív jogi aktusnak". - írja az MTI.

Az előzetes eljárási tanács szerint „Magyarország számára egyértelmű volt az együttműködési kötelezettség”, és Netanjahu letartóztatásának elmulasztása „súlyosan aláássa az ICC megbízatásának végrehajtását”.

„Az alapokmány részes államaként Magyarország elfogadta, hogy a bíróság határozatai rá nézve kötelezőek, és nem dönthet egyoldalúan arról, hogy egyes határozatokkal kapcsolatos saját véleménye és álláspontja alapján tesz-e eleget az együttműködési kéréseknek” - olvasható a jelentésben. A testület a most született döntést eljuttatja a tagállamok közgyűléséhez, amely decemberi éves ülésén dönt a további lépésekről.