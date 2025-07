Cikkünk után kirúgta a V-Híd vezérigazgatóját Mészáros Lőrinc

Július 28-i hatállyal távozik a V-Híd Zrt. éléről Sárváry István vezérigazgató. Hivatalosan közös megegyezéssel bonyolódik a távozás, de lapunk úgy tudja, a tulajdonos, Mészáros Lőrinc azután küldte el a cégvezetőt, hogy csütörtök este kérdéseket küldtünk a Mészáros Csoportnak. Sárváry helyét a szintén Mészáros-cég ZÁÉV-et irányító Deák Gábor veszi át ideiglenesen.

Mészáros Lőrinc és Sárváry István, a V-Híd Csoport kirúgott vezérigazgatója. Fotó: V-Híd Zrt.

Úgy tudjuk, Mészáros Lőrinc és Sárváry pénteken telefonon szólalkoztak össze, miután elküldtük a kérdéseinket a Mészáros Csoport sajtóosztályának azzal kapcsolatban, hogy a V-Híd vasúti közbeszerzésekhez kapcsolódó beruházásainál az alvállalkozók esetenként szerződés nélkül végzik a munkát, késve kapnak dokumentációt és a teljesítés kifizetése is késlekedik. A cikkünk aztán hétfőn jelent meg „Mészáros eddig kegyelt vállalkozói a csőd szélén táncolnak, mert nem fizeti ki őket a leggazdagabb magyar legjövedelmezőbb cége” címmel. Úgy tudjuk, az ezzel kapcsolatos kérdéseink után nem csak Sárváry távozásáról született döntés, hanem arról is, hogy felveszik a kapcsolatot a bajba került alvállalkozókkal és fizetést ígértek nekik. A cég élére átmenetileg Mészáros bizalmi embere, Deák Gábor került, aki a ZÁÉV vezérigazgatójaként is tevékenykedik. Erről hétfőn tájékoztatták a V-Híd Zrt. dolgozóit az alábbi levélben.

A V-Híd Zrt. tájékoztatója Sárváry távozásáról.

Hétfői cikkünkben arról írtunk, hogy az elmúlt hetekben több forrással is beszéltünk a Mészáros-birodalom „ékkövének” számító V-Híd vezetése körül és kapcsolatba léptünk több vállalkozással is, akik a cég által elnyert közbeszerzésekhez kapcsolódóan különböző munkákat végeznek. Mindannyian egyöntetűen megerősítették, hogy a V-Híd esetében a késedelmes szerződéskötés és a kifizetések halasztása, tartozások felhalmozása az alvállalkozók felé régóta részei a működésnek. Miközben a leggazdagabb magyar ebből a cégéből vette ki a legtöbb osztalékot idén, az elmúlt években ebben a rendszerben dolgozó vállalkozások közül mostanra többen csődközelbe kerültek azon a piacon, ahol a V-Híd a gyakorlatban monopólium-szerű előjogokkal rendelkezik. Több építkezésről emiatt most levonultak ezek a vállalkozások.

A hír azért is jelentős, mert Sárváry Istvánt is Mészáros bizalmi emberének tekintették eddig. Ott volt több magánrepülős utazáson, legutóbb vele és az őt váltó Deák Gáborral is találkoztunk Münchenben.

Sárváry távozása azt a kérdést is felveti, hogy mi lesz azokkal a V-Hidas cégekkel, amelyekben maga Sárváry is megjelenik tulajként (tehát nem csupán vezérigazgatóként). Nem csak a V-Híd Csoport cégeiről van szó, hanem azokról az alvállalkozóként szereplő cégekről, amelyekben megjelent Sárváry tulajdonosként. A témával foglalkozunk még a héten.