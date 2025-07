8,8-as erősségű földrengés volt Oroszország keleti partjánál, szökőárriasztás van Japánban és az Egyesült Államokban

Cikkünk frissül...

Cunami, vagyis szökőár miatt rendeltek el riasztást az Egyesült Államok teljes nyugati partvidékén, Alaszka távoli Aleut-szigeteinek egyes részein, Hawaii-n és Guam szigetén, miután 8,8-as erősségű földrengés rázta meg Oroszország keleti partjait. A földrengés Petropavlovszk-Kamcsatszkij városától körülbelül 126 km-re történt, 18 kilométer mélységben, ami 3-4 méteres cunamihullámokat okozott Kamcsatkában. A BBC azt írja, többen is megsérültek, néhányan a kitelepítések során, köztük egy nő, aki kiugrott az ablakon. A földrengés miatt egy óvoda épülete megrongálódott Petropavlovszk-Kamcsatszkijban.

Oroszországban a vészhelyzeti minisztérium szerint szökőár árasztotta el az orosz kikötőváros, Severo-Kurilsk egy részét.

Japánban szinte azonnal elrendelték a várható szökőár miatt érintett partmenti területeken élők kitelepítését – több mint 1,9 millió embert. A hatóságok által közölt riasztásban azt írták, hogy „Azonnal meneküljenek magasabb, biztonságos helyre”. A meteorológusok előrejelzése szerint a szökőár hullámai elérhetik a 3-4 méteres magasságot.

A fukusimai atomerőművek dolgozóit már elszállították. A fukusimai atomerőműben 2011-ben, egy Japánt sújtó 9,0-es erősségű földrengés és szökőár után történt súlyos nukleáris baleset.

Hokkaidót már elérte a szökőár, aminek első hullámai egyelőre csak 30-40 centisek voltak, de a hatóságok szerint ezek később nagyobbak is lehetnek.

Az Egyesült Államok cunamifigyelő központjának térképe a várható szökőárhullámokról Fotó: tsunami.gov

A hatóságok Hawaii-n is azonnali evakuálást rendeltek el Oahu sziget nagy részén, beleértve az állam fővárosában, Honoluluban is, ahol már szólnak a cunamira figyelmeztető szirénák, miután közölték, hogy „pusztító szökőár-hullámok várhatók”. Mauin az egyre jobban emelkedő vízszint miatt az emberek már elindultak a partokról a hegyekbe. Hawaii több pontján a biztonság kedvéért már elzárták a vizet, és több szennyvíztisztító-állomást is bezártak, hogy megelőzzék a cunami okozta károkat.

Az Egyesült Államok cunami-figyelő központja szerint a rengés után három méteres cunami-hullámok érhetik el Ecuadort is.

Cunamiriasztást adtak ki időközben a Fülöp-szigeteken, Indonéziában és Új-Zélandon is, arra figyelmeztetve az embereket, hogy maradjanak távol a strandoktól. Kínában is riasztást adtak ki, a helyi szökőár-riadó központ szerint 30 cm és 1 méter közötti hullámok érhetik el az ország keleti partjait.

Hawaii kormányzója, Josh Green szerint egy 1,8 méter magas hullám haladt át a Japán és Hawaii közötti Midway-szigeteken, és további, nagy hullámokra számítanak. A szökőár közben elérte Hawaii partjait, Ohau partjainál 1,2 méteres hullámokat regisztráltak

Oroszországban a földrengés miatt megsértült Szahalin régió villamosenergia-hálózata, emiatt áramszünet van a környéken.

A szerdai, a Kamcsatka-félsziget közelében bekövetkezett földrengéshez hasonló erősségűt 1952 óta nem mértek. A hatóságok erős utórengésekre figyelmeztetnek: akár 7,5-ös erősségű utórengések is várhatók, még legalább egy hónapig.

Az Amerikai Geológiai Szolgálat szerint a 8,8-as erősségű külső földrengés a történelem hatodik legsúlyosabb földrengése, ilyen erős volt a 2010-es chilei biobíói és az 1906-os ecuadori esmeraldasi földrengés is. A chilei földrengés 523 ember életét követelte és több mint 370 000 házat rombolt le, az ecuadori rengés pedig szökőárat okozott, ami 1500 ember halálát okozta, és egészen San Franciscóig elért.

Az ötödik legsúlyosabb, 9-es erejű földrengés, szintén Kamcsatka tartományban történt, 1952-ben. A BBC azt írja, hogy hatalmas szökőárhullámokat váltott ki, ami Hawaii partjainál okozott több mint 1 millió dollárnyi kárt.