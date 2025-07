Két sárgát kapott a győztes gólt szerző győri játékos, de a bíró nem állította ki

Továbbjutott - a pályán legalábbis - a győri ETO a Konferencia-liga selejtező második fordulójából, miután hazai pályán 3-1-re legyőzte a Pjunik Jerevánt. A párharcot a győriek javára eldöntő gólt a horvát Daniel Štefulj szerezte a 91. percben. A találat után Štefulj levette a mezét, ezért sárga lapot kapott. A 95. percben aztán ugyanő fejberúgta az ellenfél játékosát, ezért a bíró újabb sárgát adott neki, de nem állította ki.

Pedig a koszovói Mervan Betjullahu - ahogy az M4 felvételén látszik - még csekkolta is a füzetét, amiben elvileg jegyzeteli a lapokat is. Odament a játékoshoz is, kérdezett tőle valamit, de aztán jelezte, hogy mehet tovább a játék. Még négy percig tartott ezután a meccs.

Az UEFA honlapján a 95. percben kiosztott sárgát nem Štefuljnak könyvelték el, hanem Boldornak, pedig nem ő rúgta fejbe az ellenfelet. Örmény óvás elképzelhető.

Ha marad a pályára kialakult eredmény, akkor az ETO az AIK Stockholmmal találkozik a következő körben.