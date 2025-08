Majdnem lemaradt róla, de Körmendről felhívták, hogy Magyar Péter Őriszentpéteren van, fusson ki a fórumára. Még elnézést is kért a beszélgetés egy pontján, hogy háziruhában rohant ki. De odaért, és kérdezhette is az országjáráson lévő Magyar Pétert a Fidesz helyi választókerületi alelnöke, Mesterházy Nagy Dalma.

A nyugdíjas óvónő a kormánymédia betelefonálós műsorának, a Palávernek a rendszeres szereplője, erre utal is, amikor bemutatja magát. Ő volt az, aki 2017-ben beszámolt Soros igazi tervéről, amit állítása szerint az üzletember Mein Plan című könyvében olvasott. Ilyen könyv nincs, a Hírcsárda találta ki, és tényleg nagyon, de nagyon hinni kell benne, hogy valaki komolyan vegye a viccet.

Itt van például ez a rész: „ha egységesen átműtenek férfivá akkor megszűnnek az egyenlőtlenségek. Külön pozitív hozadéka lenne a lépésnek, hogy így nem kéne kötelezővé tenni a homoszexualitást, hiszen úgyis az maradna az egyetlen lehetőség”. Vagy: „Soros György már nem is migránsokat akar betelepíteni, hanem a magyarokat akarja a migráns országokba átköltöztetni. Akit nem költöztetnek át migráns országokba, annak kötelező lesz kisemmizve a híd alá költöznie, de csak miután áttért az iszlám ÉS a zsidó hitre”.

De Dalma elhitte, amit valaki átküldött neki az internetjére, és be is olvasta a műsorban. Annak idején írtunk is róla, de senkit nem beszélnék le arról, hogy hallgassa is meg.

Ő kérdezte tehát Magyart, gyorsan tisztázva, hogy a Fidesz választókerületi alelnöke, és nem is okozott csalódást a párbaj. A kormánypárti politikus arra volt kíváncsi, hogy a Tisza beengedné-e a migránsokat és lebontaná-e a határkerítést. Magyar sajnálja, hogy a Hír TV nézőjeként a kérdezője erről nem értesült, de már sokszor elmondta, hogy nem engedné be az illegális migránsokat, a kerítést is meghagyná, és még az árát is bevasalná Brüsszelben, ami Orbánnak nem sikerült.

És mi van a Manfred Weberrel való kapcsolatával? – dobta vissza a labdát a helyi Fidesz-alelnök. Magyar elmondta, nem fogadják el a migránspaktumot, és azt sem, hogy büntetést kelljen fizetni emiatt. És megkérte a kérdezőt, hogy inkább neki higgyen, mint a propagandának. „Miért propagandázza le őket folyton?” – érkezett az újabb kérdés. „Mert ha valahol éjjel-nappal hazudnak …” – kezdett a válaszba Magyar, de megszakította őt Mesterházy Nagy Dalma, hogy: „Nem hazudnak, miért hazudnának? Nem igaz.” Magyar itt is, mint a beszélgetés több pontján, elnevette magát, és megpróbálta a kérdezőt máshogy meggyőzni.

Itt azzal, hogy normális-e, hogy hiába a pártja nagy népszerűsége, nem hívják meg a köztévébe vagy a Hír TV-be. „Hát az ATV-ből is kirohant” – szúrta közbe Mesterházy Nagy Dalma, amire Magyar megjegyezte, hogy sokszor volt az ATV-ben, és akkor pont jó oka volt, hogy kimenjen a stúdióból.

De aztán megegyeztek abban, hogy végül is tényleg behívhatnák Magyart az adókból fenntartott köztévébe, „tény és való”, aztán rögtön hozzátette Mesterházy Nagy Dalma, hogy ő nem elvakult, csak szeretné, hogy ha meghal, ne migránsok tapossák a sírját.

A buborékok harca innentől annyira kedélyesen alakult, hogy Mesterházy Nagy Dalma megosztotta a közönséggel, hogy a Néppárt vezetőjét „én úgy hívom, hogy Manfred Wéreb, kicsit felcseréltem a betűket”.

„Megint más mondani, és megint más megtenni” – jelezte a fideszes alelnök, hogy nem hisz el mindent, amit Magyar az illegális migránsok elleni fellépésről ígér. Erre a pártelnök azonnal lecsapott, és megkérdezte, Hír TV-fogyasztóként hallott-e arról, hogy Orbán utasítására 2200 jogerősen elítélt embercsempészt kiengedtek a börtönökből. Kiderült, hogy hallott, mert azt válaszolta, hogy „nincs annyi férőhelyünk”. Az ezt követő nevetés alatt Magyar arról biztosította, hogy a Tisza-kormány alatt nem leszünk szűkében a börtönférőhelyeknek, építenek még, ha szükséges.

Manfred Webert aztán Magyar hozta vissza, azt kérdezve, hogy emlékszik-e Mesterházy Nagy Dalma, hogy a néppárti vezető kinek volt a legnagyobb szövetségese.

MND: Valamikor a Viktornak, tudom.

MP: Én nekem nincs olyan mosolygós képem, rám még úgy sosem nézett Manfred Weber, ahogy Orbán Viktorra mosolyog nagyon sok képen.

MND: Örülök, hogy nem szerelmes magába. Végre valaki, aki nem buzi."

Ezután Magyar megkérdezte még, hogy emlékszik-e rá, hogy Ursula von der Leyent ki jelölte az Európai Bizottság élére? Nem Magyar Péter, hanem Orbán Viktor. „Ja, igen tudom” – bólogatott az őrségi fideszes. De azt nem hagyta szó nélkül, hogy Orbán korábbi szavai szerint von der Leyen egy rendes, hétgyermekes keresztény asszony. „Mind a hét gyerekét örökbe fogadta, egyetlen egyet nem szült. Azért ezt tisztázzuk” – szállt a riposzt. Hogy ezt honnan vette, nem tudni, a Hírcsárda nem írta meg. „Az egész családom 50 éve Németországban él, úgyhogy pontosan tudják, hogy kicsoda az Ursula” – mutatta fel a mutatóujját Mesterházy Nagy Dalma. Magyar jelezte, hogy tényszerűen nem igaz, hogy von der Leyen örökbe fogadta a gyerekeit („dehogynem, de” – vetette közbe a helyi fideszes), de abban végül meg tudtak egyezni, hogy ha így lett volna, az szép dolog.