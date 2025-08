Megorbánoztatta a közönséget katowicei koncertjén a Kneecap

Lengyelországban lépett fel a Magyarországról hatóságilag kitiltott Kneecap északír raptrió, az együttes által megosztott Instagram-történeten hallható, ahogy Magyarország miniszterelnökének nevét skandálták, számára nem kedvező értelemben: „Fuck Orbán”, vagyis „Baszd meg, Orbán”. A HVG szerint a rigmust az együttes kezdte el, erre csatlakozott rá a katowicei OFF Festival közönsége.

Augusztusban a Sziget Fesztiválon is felléptek volna az északírek, de Izrael-ellenes és palesztinpárti kijelentéseik miatt három évre kitiltották őket Magyarországról.

A Kneecap az athéni Rockwave Fesztiválon, július 13-án Fotó: ARIS OIKONOMOU/Hans Lucas via AFP

A Nagy-Britanniában kiemelkedően népszerű raptrió a Pussy Riot óta a legbotrányosabb együttes. A Kneecap kezdettől fogva épített a provokációra, de sokak szerint mostanában túl messzire ment. Vezető brit politikusok is kikeltek az együttes ellen, miután a koncertjükön a Hamászt és a Hezbollahot éltették, illetve brit konzervatív képviselők halálát kívánták. A botrány kirobbanása után közleményt adtak ki arról, hogy nem támogatják és sosem támogatták a Hamászt vagy a Hezbollahot.

A zenekart kitiltották a legnagyobb németországi fesztiválokról is, májusban az egyik tagot terrorcselekményekkel is megvádolták. A fellépésük ellen Magyarországon 137 értelmiségi tiltakozott petícióban, amit a III. kerületi önkormányzat is támogatott. A zenekar annyival reagált, hogy „Baszódjon meg Orbán Viktor!”, Orbán pedig azzal, hogy a Sziget szervezőinek „lehetett volna annyi eszük”, hogy nem hívják meg őket.

A fesztivál szükségtelennek és sajnálatosnak tartotta a döntést.