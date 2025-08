Kubatov Gábor folytatja keresztes hadjáratát a magyar focisták ellen, már az is fáj neki, ha lecserélnek egy külföldit

A magyarok rémálma, Kubatov „Külföldi” Gábor Fotó: Kristóf Balázs/444

Egyre abszurdabb közösségi médiás bejegyzésekhez vezet, hogy Kubatov Gábor Fradi-elnök ismeretlen okból ki van borulva azon, hogy az MLSZ ettől az idénytől kezdve komoly bónusz fizet azoknak a kluboknak, amelyek legalább 5 magyar focistát játszatnak, köztük egy 21 év alattit. Kubatov a szabály megjelenése óta hangos kampányt folytat a magyarok szerepeltetése ellen, szürreális magyarellenes beszólássorozatát még érdekesebbé teszi, hogy az egész rendelkezés jó eséllyel Orbán Viktor kezdeményezése volt. A Fidesz alelnöke kedden duplán is bekóstolta a főnökét: legfrissebb magyarjátékos-ellenes posztjában Hornyák Zsolt Felcsút-edző hétvégi nyilatkozatát idézi, amihez ő maga annyit ír hozzá: „A cserét nem a játékos teljesítménye, hanem a magyar játékosokra vonatkozó szabály indokolta…”

Hornyák idézett nyilatkozatában arra reflektált a Nyíregyháza ellen 3-2-re megnyert felcsúti bajnoki után, hogy a 89. percben miért cserélte le a 63. percben becserélt izraeli Moshe Semelt az örmény válogatott védőre, Georgi Harutjunjanra. Hornyák azt a magyarázatot adta, hogy ez a fura csere igazából a magyarszabály miatt történt. A meccs végi fordítás után védőt akart behozni, de arra a posztra már csak külföldi játékosa volt, magyart viszont nem hozhatott le, ezért jött Harutjunjan a szerencsétlen izraeli helyére.

A magyarszabályt esetleg nem teljesen értő olvasóink kedvéért mondom, hogy az azt mondja ki, hogy ha egy csapat az összes bajnokiján végig a pályán tart egyszerre legalább 5 magyar játékost, akkor az évad végén 325 millió helyett 500 millió forint lehet a maximális anyagi támogatása.

Hornyák nyilatkozatát úgy kell értelmezni, hogy a döntésének, miszerint a legvégén behoz egy pluszvédőt, önmagában semmi köze sem volt a magyarszabályhoz. A magyarszabály ott jött be a képbe, hogy a 89. percben pont öt magyar volt a pályán: Dala kapus, Markgráf, Lukács, Nagy Zsolt és Dárdai. Hornyák arra utalt, hogy a pályán lévők közül magyart nem hozhatott le, viszont csak külföldi védőt tudott behozni, ezért kellett lehívnia az izraelit. Csakhogy abban a pillanatban a kispadján valójában ott ült két magyar védő is, Orján Roland és Szolnoki Roland. Vagyis Hornyák megtehette volna, hogy nem az izraelit hozza le, hanem Lukács Dánielt vagy Nagy Zsoltot cseréli, és magyart hoz a helyükre. De nem tette, hanem a szabályra panaszkodott, és ezt tolta most tovább Kubatov.

Az a Kubatov klubelnök, aki mostanra olyan hangulatba hozta a Fradi-tábor egy aprócska részét, hogy a magyarszabály ellen online petíciót indító szurkolók szó szerint „aljas eszköznek" minősítik, hogy az MLSZ jutalmazza a magyarok szerepeltetését a magyar bajnokságban. Jól illusztrálja viszont, hogy a Fidesz-alelnök ezúttal nem érezte meg a tábor hangulatát, hiszen a petíciót mindössze 290-en írták alá eddig.