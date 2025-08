Betiltották a Zara két hirdetését az „egészségtelenül sovány” modellek miatt

Egy reklámokat felügyelő szerv két Zara-hirdetést is betiltott, amiért azokban „egészségtelenül sovány” modellek szerepeltek. A reklámhatóság szerint az egyik modell „az árnyékok és a hátrasimított frizura” miatt tűnt „soványnak”, egy másik képen pedig látszott a modell „kiálló” kulcscsontja.

Ezek miatt úgy döntöttek, hogy a „felelőtlen” hirdetések jelenlegi formájukban nem jelenhetnek meg újra, és a Zaranak figyelnie kell arra, hogy reklámfotóik „felelősségteljesen” készüljenek.

A BBC azt írja, a Zara eltávolította a hirdetéseket, egyben azt is közölte, hogy mindkét modell rendelkezik orvosi igazolással, ami szerint a fotók készítésekor jó egészségi állapotban voltak.

Júliusban a Marks & Spencer egyik hirdetését is betiltották, szintén azért, mert a modell „egészségtelenül soványnak” tűnt, és betiltották a Next skinny farmert promózó reklámját is, amiért a reklámfelügyeleti szerv szerint abban a kameraállásokkal hangsúlyozták a modell vékony lábait, emiatt a reklámot „felelőtlennek” ítélték.