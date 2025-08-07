201 km/órával haladta meg a megengedett sebességet egy német autós

321 km/órás sebességet mért egy traffipax egy autóvezetőnél Berlintől nyugatra az A2-es autópályán még július 28-án. A Porsche Panamera sofőrjét nemrég azonosították a rendőrök, kedden adtak ki közleményt az ügyben. Eszerint új rekord született: a kocsi 201 km/órával haladta meg a megengedett sebességet.

Egy arany Porsche Panamera 2019. április 3-án Hamburgban. Illusztráció: Marius Roeer/dpa via AFP

A német autópályákon ugyan híresen nincs sebességkorlátozás, de ez így nem igaz, bizonyos szakaszokon van. Ahol a sofőrt lefotózták, 120 km/óra a limit. Az autóst 900 euróra (durván 350 ezer forint) büntették, és három hónapig nem vezethet. (AP, MDR)