A Katasztrófavédelem leállította a vasúti közlekedést Komáromnál, a Budapest-Győr–Hegyeshalom vonalon pótlóbuszos átszállásra kell számítani

A Budapest-Győr–Hegyeshalom vonalon hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos átszállásra kell számítani, mert Komárom állomáson a Katasztrófavédelem bizonytalan időre leállította a vasúti közlekedést

– írta csütörtök reggel a MÁVINFORM, hozzátéve, hogy az InterCity, Railjet és EuroCity-járatok Hegyeshalom, Csorna felől csak Győrig, illetve Budapest felől csak Tatabányáig közlekednek. Tatabánya és Győr között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Az S10-es vonatok helyett Almásfüzitő és Ács között, míg az S150-es vonatok helyett Nagyigmánd–Bábolna és Komárom között közlekednek pótlóbuszok.

FRISSÍTÉS:

Megkeresésünkre a Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az alábbi válasszal indokolta az intézkedést:

Egy tehervonat érkezett csütörtök reggel Szlovákiából a komáromi állomásra, amelyiknek egyik vasúti kocsiján füstölést látott a bejelentő. A helyszínre riasztásra kerültek a komáromi hivatásos tűzoltók, a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat valamint a katasztrófavédelmi mobil labor. A kocsisorban veszélyes anyagot szállító tartályos vagon is van. A tűzoltó egységek 100 méteres biztonsági zónát jelöltek ki a szerelvénytől, ez miatt a vasúti forgalmat korlátozzák, míg a MÁV szakemberei a műszaki átvizsgálást végzik.



