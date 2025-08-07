Testkamera viselésére kötelezik Ukrajnában a mozgósítást végző katonákat

Szeptembertől kötelező lesz testkamerát viselniük a mozgósítást végző központok minden alkalmazottjának a behívók átadásakor és az iratok ellenőrzésekor, írja az Ukrajinszka Pravda.
Erről Denisz Smihal ukrán védelmi miniszter beszélt csütörtökön. Az új szabályozás be nem tartása fegyelmi felelősségre vonást von maga után. Smihal abban bízik, hogy a testkamerák az alkalmazottak és a toborzott katonák jogait is védeni fogják. Smihal szerint erőszakos toborzás csak az esetek 5-10 százalékában fordul elő, a legtöbb esetben az emberek önként csatlakoznak a hadsereghez.
Az erőszakos ukrán toborzás témája a magyar közéletbe az elmúlt hetekben került be, amikor egy magyar állampolgársággal is rendelkező férfi, Sebestyén József a családja állítása szerint „kényszersorozás” áldozata lett.
Bár az ukrán hatóságok tagadták, hogy Sebestyénnel ez történt, a férfi rokonai és ismerősei mást állítanak – a magyar kormány pedig beépítette az ukránellenes kampányába az ügyet, tovább nehezítve a történtek megismerését.
Bár az ukrán álláspont továbbra is távol van a magyar kormányétól, az ukrán Állami Nyomozó Iroda csütörtökön közölte, nyomoznak az ügyben. Katonai felelős beosztott hivatallal való visszaélése ügyében zajlik a nyomozás. A közlemény azután érkezett, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter azt mondta, az ügyet nem vizsgálják az ukránok.
Ukránellenes propagandától már eddig sem riadt vissza a kormány vagy a sajtója, de eddig legalább nagyjából tudni lehetett, hogy igazat mondanak-e, mit és mennyire túloznak el, ha egyáltalán. Most új korszakba léptünk: a két fő kampánytémát, Sebestyén József halálát és a kárpátaljai magyarellenes grafittit illetően több a kérdés, mint a válasz, és a nemzetbiztonsági szolgálatok esetleges szerepe is rendre előkerül.
Katonai felelős beosztott hivatallal való visszaélése ügyében zajlik a nyomozás. Szijjártó Péter arról beszélt, hogy nincs ilyen vizsgálat.