Valaki felmászott a Szabadság hídra, a rendőrség megállította a közlekedést

Hatósági intézkedés miatt lezárták a Szabadság hidat – írja a BKK Infó. A 24 szerint valaki 16 óra körül felmászott a hídra, ezért áll a forgalom.

FRISSÍTÉS: A BKK Infó friss bejegyzése szerint újra megnyitották a hidat, véget ért a hatósági intézkedés. A 47-es és a 49-es villamos újra a teljes és az eredeti útvonalon jár.

A Budapest Közút webkameráján az is látszik, hogy 16:30 után több tűzoltóautó is a hídon állt:

Képernyőkép a Közút Figyelő weboldaláról. Fotó: Közút Figyelő

A 47-es és a 49-es villamos a Szent Gellért tér–Műegyetem és a Deák Ferenc tér között nem közlekedik. A járatokkal egyelőre a dél-budai végállomások és a Rudas Gyógyfürdő között lehet utazni.