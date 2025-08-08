A kisiklott mozdony miatt keddig nem jön be egy csomó vonat a Nyugatiba

A Rákosrendezőn hétfőn kisiklott mozdony úgy megrongálta a vasúti pályát, hogy a szombattól keddig tartó helyreállítás alatt nagy változások lesznek a menetrendben: sok vonat be sem tud jönni a Nyugatiig, és jelentősen változik az esztergomi, a váci és a veresegyházi vonal menetrendje is.
A baleset után, ami a MÁV elsődleges információi szerint emberi mulasztás miatt következett be, többek között két váltót, 70 méternyi sínt és 100 betonaljat kell helyreállítani vagy cserélni. Ezért szombat hajnaltól keddig
A további menetrendi változásokról itt lehet tájékozódni.
A MÁV közben már arra készül, hogy augusztus 25-től négy héten át a Keletiből vágányfelújítás miatt egyáltalán nem indulnak és oda nem is érkeznek vonatok. A megváltozó közlekedési rendről egy tájékoztató aloldalt indítottak az utasoknak.