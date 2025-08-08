A kisiklott mozdony miatt keddig nem jön be egy csomó vonat a Nyugatiba

A Rákosrendezőn hétfőn kisiklott mozdony úgy megrongálta a vasúti pályát, hogy a szombattól keddig tartó helyreállítás alatt nagy változások lesznek a menetrendben: sok vonat be sem tud jönni a Nyugatiig, és jelentősen változik az esztergomi, a váci és a veresegyházi vonal menetrendje is.

A baleset után, ami a MÁV elsődleges információi szerint emberi mulasztás miatt következett be, többek között két váltót, 70 méternyi sínt és 100 betonaljat kell helyreállítani vagy cserélni. Ezért szombat hajnaltól keddig

az esztergomi vonatok néhány késő esti és hajnali járat kivételével a Nyugati helyett Angyalföldről indulnak, vagyis például Újpest-városkapunál lehet rájuk felszállni;

a veresegyház-váci vonalon járó vonatok pedig Rákospalota-Újpestről mennek a Nyugati helyett;

a váci vonalon is nagyobb késésekre érdemes készülni.

A további menetrendi változásokról itt lehet tájékozódni.

Szerelvények a Nyugati pályaudvaron Fotó: Jászai Csaba/MTI/MTVA

A MÁV közben már arra készül, hogy augusztus 25-től négy héten át a Keletiből vágányfelújítás miatt egyáltalán nem indulnak és oda nem is érkeznek vonatok. A megváltozó közlekedési rendről egy tájékoztató aloldalt indítottak az utasoknak.