A német negyedosztályban egy év alatt 198 percet játszó Lisztes Krisztián visszatér a Fradiba

A még mindig csak 20 éves Ifjabb Lisztes Krisztián a 2023-24-es szezonban robbant be a Ferencvárosba. Húsz bajnoki meccsen nyolc gólt szerzett, a közönség kedvencévé vált, a góljai után rendre felhangzott a rigmus: Lisztes Krisztián, sálálálá. Az idősebbek ezt 20-30 éve is énekelhették, amikor idősebb Lisztes Krisztián játszott a Ferencvárosban.

A kis Lisztes apja útját követte, ő is Németországba igazolt, csakhogy egyelőre nem büszkélkedhet hasonló eredményekkel. A 2024-25-ös szezonban a Bundesliga I.-es Frankfurtban egyetlen percet sem játszott, a negyedosztályú csapatban 3 meccs, összesen 198 játékperc jutott neki. Utolsó meccse 2024. október 26-án volt. A Frankfurt II. amúgy a bajnokság végén kiesett az ötödosztályba.

A megrekedt karrierrel valamit kezdeni kellett. Nos, az lett, amire sokan számítottak: Lisztes visszatért a Fradiba, írja a Nemzeti Sport.

A Ferencvárosnak Lisztes hasznos lehet a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézetnek (NSMI) fiatalszabálya miatt, eszerint a kiemelt akadémiákat működtető kluboknak legalább két húszéves futballistát kell játszatni, hogy pénzüknél legyenek.

Amikor még minden szép volt: így búcsúztatta Kubatov Lisztest 2024 tavaszán Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Lisztes kölcsönbe jött. A következő hetekben, hónapokban kiderül, hogy a sérülésekkel is bajlódó futballista segítségére lehet-e a Ferencvárosnak.

Az MLSZ és az NSMI fiatalszabálya miatt sorra térnek haza külföldről a fiatal magyar játékosok. A szabályról magáról itt írtunk részletesen.