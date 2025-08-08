Az USA 50 millió dolláros jutalmat ajánlott fel Nicolás Maduro venezuelai elnök elfogásáért

Az Egyesült Államok megduplázta a Nicolás Maduro venezuelai autoriter elnök letartóztatásához hozzájáruló információkért járó jutalmat, ami így már 50 millió dollárra rúg. Az USA azzal vádolja Madurót, hogy ő „a világ egyik legnagyobb kábítószer-kereskedője”.

Nicolas Maduro 2024. július 16-án Caracasban. Fotó: Federico Parra/AFP

Donald Trump amerikai elnök régóta kritizálja Madurónak, aki januárban tért vissza hivatalába, egy elcsalt választás eredményeképp. Pam Bondi főügyész most azt állítja, hogy Maduro közvetlenül is kapcsolatba hozható kábítószer-csempészettel.

Yvan Gil venezuelai külügyminiszter „szánalmasnak” és „politikai propagandának” titulálta az USA új ajánlatát.

„Nem lepődünk meg, hogy kitől származik [az ötlet]” - mondta Gil, azzal vádolva Bondit, hogy „kétségbeesetten el akarja terelni a figyelmet” a Jeffrey Epstein ügyének kezelésével kapcsolatos negatív kritikákról.

Trump első ciklusa alatt az amerikai kormányzat számos bűncselekménnyel, többek között korrupcióval és kábítószer-kereskedelemmel vádolta Madurót és más magas rangú venezuelai tisztviselőket. Akoriban az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma azt állította, hogy Maduro együttműködött a kolumbiai FARC lázadó csoporttal, hogy „kokainnal árassza el az Egyesült Államokat”.

Bondi az X-en közzétett videójában most azzal vádolja Madurót, hogy olyan csoportokkal működött együtt, mint a Tren de Aragua nevű, az USA által terrorszervezetnek nyilvánított venezuelai banda és a mexikói Sinaloa Kartell bűnszövetkezet.

Bondi azt is állítja, hogy az Egyesült Államok Kábítószer-ellenes Hivatala (DEA) „30 tonna, Maduróhoz és társaihoz köthető kokaint foglalt le, ebből közel hét tonna magához Maduróhoz köthető”.

Today, @TheJusticeDept and @StateDept are announcing a $50 MILLION REWARD for information leading to the arrest of Nicolás Maduro. pic.twitter.com/D8LNqjS9yk — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) August 7, 2025

Maduro ellen megválasztása után tömegtüntetések kezdődtek, amelyeket erőszakkal vertek le, ezek azonban nem ingatták meg a frissen (és vitatott módon) hivatalba lépett elnök posztját. Idén júniusban azonban Hugo Carvajalt – a venezuelai katonai hírszerzés korábbi vezetőjét, aki elmenekült Venezuelából, miután szembefordult Maduro kormányával – több kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos vádpontban elítélték, miután Madridban letartóztatták és az Egyesült Államokban bíróság elé állították. Ő maga kezdetben tagadta a kábítószerrel kapcsolatos vádakat, de később bűnösnek vallotta magát, ami alapot adott a találgatásoknak, miszerint egyezséget kötött az amerikai hatóságokkal: enyhébb büntetésért cserébe Maduróval kapcsolatos terhelő információkat adhatott át.

via BBC