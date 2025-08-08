Fenyeget a MOHU, hogy az őszi lomtalanításkor nem fog takarítani, néhány önkormányzat bekeményített, perelnének, sőt a MOL-székház elé vinnék a szemetet

Lomtalanítás Budapeste, 1979-ben Fotó: Fortepan / Urbán Tamás

Nem vette jó néven a MOHU, hogy általános felháborodás tört ki tavaly, amikor megszellőztették, hogy a lomtalanítás népszerű formája helyett ezentúl úgy „lomtalanítanának”, hogy nem csinálnak semmit, a lakosság viszont elviheti a hulladékát kerületenként néhány gyűjtőpontba. Már ha elbírja fizikailag.

A felzúdulást követő kompromisszum az lett, hogy 2025-ben és 2026-ban még a megszokott módon lomtalanítanak, ám úgy tűnik, a MOL hulladékos cége folyamatosan próbálkozik, hogy minél kisebb befektetéssel ússza meg az évet.

Ennek volt a jele az a bejegyzés, amit Őrsi Gergely 2. kerületi polgármester írt a Facebookra, és ami azzal a mondattal kezdődik, hogy:

„Megvan a lomtalanítás időpontja, de a MOHU MOL nem akarja elvégezni a takarítást!”

A poszt ígérettel folytatódik, miszerint:

„Nem mulaszthatja el a MOHU MOL a lomtalanítással járó takarítás elvégzését! – Ha mégsem takarít a vállalat, akkor feljelentjük, összeszedjük mi a hulladékot, és elszállítjuk neki mint tulajdonosnak.”

Hogy mi a konfliktus forrása? A polgármester jogértelmezése szerint

„a helyzet nagyon is egyszerű: a lomtalanítás során közterületre helyezett hulladék a törvény szerint a MOHU birtokába kerül. Ha azt nem szállítja el, és nem takarít össze a hulladék elszállítását követően, vagyis a közterületen hagyja a tulajdonába került hulladékot, akkor vét a hulladékgazdálkodás rendje ellen, amiért természetesen fel fogjuk jelenteni.”

Megkerestem a MOHU-t, és gyorsan kiderült, hogy ezt a jogértelmezést alapvetően ők sem vitatják, amennyiben elfogadják, hogy a lomok után maradó szemét eltakarítása is feladatuk. Ebből mégis azt vezetik le, hogy a végén egyáltalán nem kell takarítaniuk.

A válaszlevelükből kiolvasható logika ugyanis a következő:

A lakosok a lomokkal vegyesen egy rakás olyan dolgot is kitesznek, ami nem minősül lomnak. A MOHU ennek ellenére el fog szállítani mindent, amit az emberek kiraknak az utcára, vagyis a vegyes lom, nem lom halmokat is. A törvény azt mondja, hogy a lomból származó hulladék elszállítása az ő reszortjuk, a nem lomnak minősülő hulladék elszállítása, illetve az ezutáni takarítás viszont az önkormányzat feladata. Ezt így fogalmazták meg a válaszlevelükben: „A lomtalanítás során a lomból származó hulladék eltakarítása a vonatkozó jogszabályok szerint a hulladékgyűjtést végző szolgáltató, esetünkben a MOHU BUDAPEST feladata, a kihelyezett, nem lomnak minősülő hulladék elszállítása és az ezek utáni takarítás pedig a közterület-tulajdonos felelőssége.” A fentire következő mondatban mégis azt a következtetést vonják le, hogy: „A lomtalanítás utáni takarítás tehát ugyanúgy, ahogy korábban, immár több mint egy évtizede – a kerületi önkormányzatok és a főváros feladata.”

Annak ellenére ez a MOHU álláspontja, hogy az általuk is idézett jogszabály is kimondja, nemcsak a tulajdonukba kerülő lomokat kell elvinniük, hanem azok hulladékát is el kell takarítaniuk. Most viszont azt mondják, hogy magukat a lomhalmokat elviszik ugyan, de nem takarítanak fel.

Őrsi Gergely pert helyezett kilátásba, illetve azt, hogy a végén a MOL-székház elé szórja a szemetet, ha a MOHU azt tényleg otthagyja. A kérdésemre a szintén ősszel sorra kerülő Ferencváros polgármestere, Baranyi Krisztina is azzal válaszolt, hogy:

„Simán ki fogom számlázni nekik, ha nem takarítanak fel.”

Budapesten idén volt már lomtalanítás, például a XIII. kerületben. A MOHU ott és akkor az úgynevezett Trump-taktikát választotta: először azt közölték az önkormányzattal, hogy csak és kizárólag a hivatalosan lomnak minősülő dolgokat viszik el, és a következőkhöz hozzá sem nyúlnak:

➡papír

➡műanyag

➡fém

➡textil

➡zöldhulladék

➡ruhanemű

➡elektromos hulladék

➡bontási és építési hulladék

➡autógumi

Mi lett a valóság? Az, hogy amikor a lomtalanítás előtt a Telex megkereste a céget, óriási kompromisszum gyanánt bejelentették, mégis hajlandók elvinni mindent a járdákról, a fentieket is. A takarítást viszont emiatt sikeresen megúszták, azt az önkormányzat végezte el. A korábban lomtalanítók közül az I. kerület is maga takarított.

Ősszel kiderül, hogy minden kerülettel el tudják-e ezt játszani.