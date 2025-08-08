Fenyeget a MOHU, hogy az őszi lomtalanításkor nem fog takarítani, néhány önkormányzat bekeményített, perelnének, sőt a MOL-székház elé vinnék a szemetet

Nem vette jó néven a MOHU, hogy általános felháborodás tört ki tavaly, amikor megszellőztették, hogy a lomtalanítás népszerű formája helyett ezentúl úgy „lomtalanítanának”, hogy nem csinálnak semmit, a lakosság viszont elviheti a hulladékát kerületenként néhány gyűjtőpontba. Már ha elbírja fizikailag.
A felzúdulást követő kompromisszum az lett, hogy 2025-ben és 2026-ban még a megszokott módon lomtalanítanak, ám úgy tűnik, a MOL hulladékos cége folyamatosan próbálkozik, hogy minél kisebb befektetéssel ússza meg az évet.
Ennek volt a jele az a bejegyzés, amit Őrsi Gergely 2. kerületi polgármester írt a Facebookra, és ami azzal a mondattal kezdődik, hogy:
„Megvan a lomtalanítás időpontja, de a MOHU MOL nem akarja elvégezni a takarítást!”
A poszt ígérettel folytatódik, miszerint:
„Nem mulaszthatja el a MOHU MOL a lomtalanítással járó takarítás elvégzését! – Ha mégsem takarít a vállalat, akkor feljelentjük, összeszedjük mi a hulladékot, és elszállítjuk neki mint tulajdonosnak.”
Hogy mi a konfliktus forrása? A polgármester jogértelmezése szerint
„a helyzet nagyon is egyszerű: a lomtalanítás során közterületre helyezett hulladék a törvény szerint a MOHU birtokába kerül. Ha azt nem szállítja el, és nem takarít össze a hulladék elszállítását követően, vagyis a közterületen hagyja a tulajdonába került hulladékot, akkor vét a hulladékgazdálkodás rendje ellen, amiért természetesen fel fogjuk jelenteni.”
Megkerestem a MOHU-t, és gyorsan kiderült, hogy ezt a jogértelmezést alapvetően ők sem vitatják, amennyiben elfogadják, hogy a lomok után maradó szemét eltakarítása is feladatuk. Ebből mégis azt vezetik le, hogy a végén egyáltalán nem kell takarítaniuk.
A válaszlevelükből kiolvasható logika ugyanis a következő:
Annak ellenére ez a MOHU álláspontja, hogy az általuk is idézett jogszabály is kimondja, nemcsak a tulajdonukba kerülő lomokat kell elvinniük, hanem azok hulladékát is el kell takarítaniuk. Most viszont azt mondják, hogy magukat a lomhalmokat elviszik ugyan, de nem takarítanak fel.
Őrsi Gergely pert helyezett kilátásba, illetve azt, hogy a végén a MOL-székház elé szórja a szemetet, ha a MOHU azt tényleg otthagyja. A kérdésemre a szintén ősszel sorra kerülő Ferencváros polgármestere, Baranyi Krisztina is azzal válaszolt, hogy:
„Simán ki fogom számlázni nekik, ha nem takarítanak fel.”
Budapesten idén volt már lomtalanítás, például a XIII. kerületben. A MOHU ott és akkor az úgynevezett Trump-taktikát választotta: először azt közölték az önkormányzattal, hogy csak és kizárólag a hivatalosan lomnak minősülő dolgokat viszik el, és a következőkhöz hozzá sem nyúlnak:
➡papír
➡műanyag
➡fém
➡textil
➡zöldhulladék
➡ruhanemű
➡elektromos hulladék
➡bontási és építési hulladék
➡autógumi
Mi lett a valóság? Az, hogy amikor a lomtalanítás előtt a Telex megkereste a céget, óriási kompromisszum gyanánt bejelentették, mégis hajlandók elvinni mindent a járdákról, a fentieket is. A takarítást viszont emiatt sikeresen megúszták, azt az önkormányzat végezte el. A korábban lomtalanítók közül az I. kerület is maga takarított.
Ősszel kiderül, hogy minden kerülettel el tudják-e ezt játszani.