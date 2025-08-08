Pogány Induló szigetes koncertjén is zúgott a Mocskos Fidesz

Pénteken a Szigeten magyar rapper nagyszínpados koncertjén kezdtek rá a nézők a nyár közönségslágerére, a Mocskos Fideszre. Ezalatt Pogány Induló csak mosolygott, és becipzározta a száját. Pedig ő is azok közé az eladók közé tartozik, akikbe beleállt a hatalom, a drogügyi kormánybiztos azzal vádolta, hogy drogmarketingre használja a népszerűségét, és „egy roncs élet felé tereli a fiatalokat”. A rapper egyébként a szigetes koncertjén is megkérdezte a közönségtől, hogy szívnak-e rendesen.

A kormányellenes skandálásokat egyébként Orbán Viktor múlt héten nem intézte el egy öblös anyázással, mint Bayer Zsolt, hanem arról beszélt az MCC fesztiválján, hogy „a liberális fiatalok a kormány ellen lázadnak láthatóan, illetve minden ellen, ami hatalom, és miután mi vagyunk kormányon tizenegynéhány éve, így most éppen mi vagyunk a célkeresztben. A fiatalok egy másik része, ők a nemzeti gondolkodású fiatalok, ők is lázadnak, de ők a globális hálózatok, Soros Alapítvány, Brüsszel általában az országot elnyomni akaró nemzetközi erők ellen.” A miniszterelnök azt sem hiszi, hogy az ifjúsági programjuk lesz az, ami a fiatalok számára vonzóbbá teszi őket. Inkább azon kell elgondolkodni, van-e abban valami megfontolni való, amit a fiatalok mondanak.

A drogügyi biztos és Pogány Induló esetéről itt írtunk bővebben, itt pedig arról, hogy a rapper gyulai koncertjén is szólt a mocskos Fidesz (a város fideszes polgármesterének aztán ki kellett osztania a drogügyi kormánybiztost, de úgy általában is a nemzeti oldalnak a koncert után).