Pogány Induló szigetes koncertjén is zúgott a Mocskos Fidesz

Pénteken a Szigeten magyar rapper nagyszínpados koncertjén kezdtek rá a nézők a nyár közönségslágerére, a Mocskos Fideszre. Ezalatt Pogány Induló csak mosolygott, és becipzározta a száját. Pedig ő is azok közé az eladók közé tartozik, akikbe beleállt a hatalom, a drogügyi kormánybiztos azzal vádolta, hogy drogmarketingre használja a népszerűségét, és „egy roncs élet felé tereli a fiatalokat”. A rapper egyébként a szigetes koncertjén is megkérdezte a közönségtől, hogy szívnak-e rendesen.
A kormányellenes skandálásokat egyébként Orbán Viktor múlt héten nem intézte el egy öblös anyázással, mint Bayer Zsolt, hanem arról beszélt az MCC fesztiválján, hogy „a liberális fiatalok a kormány ellen lázadnak láthatóan, illetve minden ellen, ami hatalom, és miután mi vagyunk kormányon tizenegynéhány éve, így most éppen mi vagyunk a célkeresztben. A fiatalok egy másik része, ők a nemzeti gondolkodású fiatalok, ők is lázadnak, de ők a globális hálózatok, Soros Alapítvány, Brüsszel általában az országot elnyomni akaró nemzetközi erők ellen.” A miniszterelnök azt sem hiszi, hogy az ifjúsági programjuk lesz az, ami a fiatalok számára vonzóbbá teszi őket. Inkább azon kell elgondolkodni, van-e abban valami megfontolni való, amit a fiatalok mondanak.
A drogügyi biztos és Pogány Induló esetéről itt írtunk bővebben, itt pedig arról, hogy a rapper gyulai koncertjén is szólt a mocskos Fidesz (a város fideszes polgármesterének aztán ki kellett osztania a drogügyi kormánybiztost, de úgy általában is a nemzeti oldalnak a koncert után).
Ami 2024-ben a brat volt, az idén a minden fesztiválon felhangzó sláger. A magyar fiataloknak bőven volt okuk elégedetlennek lenni az utóbbi 15 évben, 2025 nyarán pedig végképp elegük van.
„Ez már nem művészi szabadság, sokkal inkább bűnrészesség” – írta Horváth László.
A kormánypárti publicista Tusványoson beszólt Magyar Péternek és a mocskos fideszesező fiataloknak. Közben pedig kimondta, hogy bármit gondol Orbán Viktor, a puncsfagyi igenis szar.
A miniszterelnök arra számít, hogy előbb-utóbb a nyugati határainkat is védeni kell a bevándorlóktól, a lázadó fiatalokkal megértőbb, mint Bayer Zsolt, de Azahriaht már nem hallgat.
Horváth László szerint bűntárs az, aki drogokról rappel, és megálljt kell neki parancsolni. Nem ez az első téma, amiben művészeknek vagy civileknek akar megálljt parancsolni.
Amikor két szám között bemondta, hogy a szervezők megkérték, ne kérdezze meg, amit kérdezni szokott.
„Nem ajánlom senkinek, hogy politikai alapon akarja megszabni, hogy valaki valahol felléphet-e. Az a 70-es, 80-as évek agitprop szellemisége, amihez nem szabad visszatérni.”