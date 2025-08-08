Rekordközeli a hiány a költségvetésben, pedig Nagy Mártonék szerint rendezettek az ország pénzügyei

Ezúttal is örömittas jelentést tett közzé a Nagy Márton vezette Nemzetgazdasági Minisztérium a költségvetés július végi állapotáról. A tárca közleménye szerint „Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés továbbra is stabil lábakon áll”, ami rögtön erősen megkérdőjeleződik, ha ránézünk a számokra. Július hónapban 12,8 milliárd forintos hiánnyal zárt a költségvetés, így az első hét hónap alatt összesen 2786 milliárd forint deficit halmozódott össze.

Ez pedig az elmúlt 5 év második legrosszabb adatának számít, ennél nagyobb héthavi hiány csak 2023-ban volt. Vagyis annyira stabil lábakon áll az államkassza, hogy még a koronavírus-járvánnyal komolyan megterhelt 2020-ban is bő 600 milliárddal jobban állt ilyenkor a költségvetés.

A helyzet pedig lehetne még rosszabb is. Hiszen ha az állam nem tudott volna az állami cégein az elmúlt két hónapban összesen 400 milliárd forintot osztalék címén beszedni, abszolút rekordhiány gyűlt volna össze július végére, több mint 3100 milliárd forint.

Mindenesetre a tárca szerint minden a legnagyobb rendben, semmi sem veszélyezteti az idei költségvetés teljesülését, hiszen időarányosan az éves hiánycél 58,4 százaléka jött össze. Ez pedig csak annak „köszönhető”, hogy idén is villámgyorsan omlott össze a költségvetés, áprilisban meg kellett emelnie a kormánynak az idei hiánycélt.

Az NGM közleményében annyit már előzetesen elárult, hogy július végéig 2726 milliárd forintot fizettek ki kamatokra, ami 509,3 milliárd forinttal magasabb az előző évinél. Jelen állás szerint egyébként, ahogy tavaly, úgy idén sem sikerült ezt az előirányzatot helyesen belőni, jókora túlteljesülés várható. Az idei év egészére ugyanis 3836 milliárd forintos kiadással számoltak, vagyis már a tervezett forrás 71 százalékát elköltötték 7 hónap leforgása alatt. A jelentésből kiderül még, hogy: