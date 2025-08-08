Trump akkor is találkozna Putyinnal, ha az orosz elnök nem ül le tárgyalni Zelenszkijjel

Donald Trump az Ovális Irodában úgy nyilatkozott, akkor is hajlandó találkozni Putyinnal, ha ő nem tárgyal előtte Zelenszkijjel. Ezzel eloszlatta azokat az aggályokat, melyek szerint az orosz és az ukrán vezető közvetlen tárgyalása lenne az előfeltétele az amerikai-orosz csúcstalálkozónak, írja a The Guardian.
Putyin nemrég ugyanis azt mondta, hogy bár folyamatban vannak az előkészületek egy Trump-Putyin találkozóra, ő nem áll készen arra, hogy Zelenszkijjel találkozzon. „Általánosságban semmi kifogásom ellene, de ehhez bizonyos feltételeket meg kell teremteni. Ettől sajnos még messze vagyunk”, mondta.
A lehetséges kétoldalú csúcstalálkozó helyszínét egyelőre még nem jelölték meg, de Putyin, aki a Kremlben találkozott Mohamed bin Zayed Al Nahyannal, az Egyesült Arab Emírségek vezetőjével, aki azt javasolta, hogy országa megfelelő helyszín lehet a tárgyalások lebonyolítására. Ez összhangban van azzal a korábbi felvetéssel, miszerint a találkozó helyszíne Törökország vagy Közel-Kelet lehet.
Az egyébként, hogy Putyin és Trump úgy próbálnak megállapodni Ukrajna kérdésében, hogy senki más nincs a teremben, valószínűleg aggaszthatja Kijevet és az európai fővárosokat, amelyek következetesen kijelentették, hogy Ukrajnának jelen kell lennie a sorsáról szóló tárgyalásokon.
Ezzel szemben Oroszország egy „nagyhatalmi csúcstalálkozó” ötletét támogatja, ahol is az európaiakat kihagyva próbálhatna meg tárgyalni Trumppal. Kirill Dmitrijev, a Kreml gazdasági tanácsadója szerint a találkozó jó alkalom lenne arra, hogy közvetlenül beszéljenek Trumppal, és megakadályozzák az Oroszországgal kapcsolatos „téves információk” terjedését, amelyeket más országok az amerikai elnök befolyásolására használnak fel. Azt állította, hogy a csúcstalálkozó „fontos történelmi eseménnyé” válhat.
Ha a csúcstalálkozó megvalósul, ez lesz az első amerikai-orosz vezetői csúcstalálkozó azóta, hogy Joe Biden 2021-ben találkozott Putyinnal Genfben.
A béke útjában azonban még komoly akadályok állnak.
Moszkvában nem tudnak arról, hogy beleegyeztek volna abba, hogy Putyin leüljön Zelenszkijjel tárgyalni.