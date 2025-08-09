Ellenjavaslatot tettek az európai nagyhatalmak az orosz-ukrán háború lezárására

Nem csak az ukrán elnök, de az európai nagyhatalmak is elutasítják azt az orosz javaslatot, hogy Ukrajna adja át Donyecket a tűzszünetért cserébe - írja a Wall Street Journal. Putyin tervére egy ellenjavaslattal reagáltak, amelyet a szombati, Angliában tartott találkozón bemutattak az amerikai vezetésnek. Minderről a „tárgyalásokkal tisztában lévő” európai tisztviselők beszéltek a lapnak.

Putyin tervéről a Bloomberg közölt részleteket, az orosz elnök, és az amerikai különmegbízott, Steve Witkoff találkozója után. Jövő pénteken már Donald Trump amerikai elnökkel tárgyal Putyin Alaszkában.

A Bloomberg információi szerint Putyin azt követeli, hogy Ukrajna adja át Donyeck és Luhanszk megyéknek a még Kijev által ellenőrzött részét, vagyis a Donbasznak azt a maradékát, amit az orosz hadsereg a 2022 óta tartó invázióval még nem tudott elfoglalni. Az ukrán csapatok kivonásáért és Krím Oroszországhoz tartozásának elismeréséért cserébe Oroszország azt ígéri, hogy leállítja offenzíváját Herszon és Zaporizzsja megyékben, vagyis ott befagyasztanák a jelenlegi frontvonalat. A területek nagy részét jelenleg az oroszok tartják megszállva. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök visszautasította, hogy területeket adjon át.

Az európai nagyhatalmak - köztük Nagy-Britannia, Németország és Franciaország - valamint Ukrajna szerint javaslatuknak keretként kell szolgálnia a Trump-Putyin találkozóhoz.

Az európai cél, hogy Ukrajnával közösen határozzák meg azt a vörös vonalat, amelyet az európai tisztviselők szerint minden Oroszországgal folytatott tárgyalásnak figyelembe kell vennie.

Szétlőtt épület Harkivban Fotó: Bankó Gábor/444

Emmanuel Macron az X-en azt írta, Ukrajna jövőjét nem lehet meghatározni azok nélkül az ukránok nélkül, akik több mint 3 éve küzdenek a szabadságukért és biztonságukért. „A megoldásban az európaiaknak is részt kell venniük, mivel ez a biztonságunkat is érinti.”

A lap szerint az európai javaslat egyik követelése, hogy minden más lépés előtt tűzszünetet kell kötni, és területeket cserélni csak kölcsönös alapon lehet, vagyis, ha Ukrajna kivonul egyes régiókból, Oroszországnak is vissza kell vonulnia más régiókból. A terv azt is előírja, hogy Kijev bármilyen területi engedményét szigorú biztonsági garanciákkal kell biztosítani, ideértve Ukrajna esetleges NATO-tagságát is.

Az európai tervet J. D. Vance alelnöknek, Marco Rubio külügyminiszternek, Trump ukrajnai megbízottjának, Keith Kelloggnak és Steve Witkoffnak mutattak be. A tervet az európai vezetők főtanácsadói dolgozták ki. A tárgyaláson Vance személyesen vett részt, a többiek videókonferencián csatlakoztak.

A WSJ forrásai egyébként ugyanolyan moszkvai javaslatról hallottak, mint amit a Bloomberg is megírt. Az ő tudomásuk szerint Putyin a Witkoffal folytatott megbeszélésen nem ismételte meg, hogy Ukrajnát demilitarizálni kell, és hogy le kell cserélni a kormányt.

Egy magas rangú európai tisztviselő szerint bármilyen megállapodást ér el Trump és Putyin, az nem sokat érne az európai vezetők részvétele nélkül. Egy másik magas rangú európai tisztviselő arról beszélt, bármi is történjék Washingtonban, Európa továbbra is fegyverekkel és pénzzel fogja támogatni Ukrajnát.