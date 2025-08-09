Előre szólt a MÁV, hogy késni fog az utolsó balatoni IC

Szombat délután meghibásodott a Balaton InterCity Balatonbogláron, ami miatt a Keszthelyről a Délibe induló utolsó, késő esti járat menetrendje is változik.

A MÁV közlése szerint a Keszthelyről 20:48-kor a Déli pályaudvarra közlekedő Balaton InterCityre Balatonbogláron lehet felszállni, és várhatóan 40-50 perces késéssel ér majd be.

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

Keszthely és Balatonszentgyörgy között pótlóbusszal viszik az utasokat, akik Balatonszentgyörgy és Balatonboglár között a Budapestre tartó Agram InterCityvel utazhatnak.

Az a járat Balatonberényben, Balatonmáriafürdőn, Balatonfenyvesen, Fonyódon és Balatonbogláron is megáll, így a Keleti pályaudvarra várhatóan 20-30 perces késéssel érkezik be.