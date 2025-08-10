Nagy István agrárminiszter is poloskázott egyet

„Zöld vándorpoloska invázió a kertekben!” – írja Nagy István agrárminiszter vasárnapi Instagram-posztjában. „Az utóbbi forró nyarú években annyira elszaporodott, hogy jelentős kárt okoz a zöldségfélékben. Elszaporodásának kedvez egyre melegedő éghajlatunk.” Az informatív poszthoz poloskairtós kép is dukál:

Emlékezetes, hogy mikor Orbán Viktor miniszterelnök március 15-i beszédében poloskának nevezett minden vele szemben kritikus bírót, civilt és újságírót, hamarosan pontosított: „Miért poloska? Mert lehallgatta a feleségét. Ha nem hallgatta volna le, nem hívnák így” – posztolta a miniszterelnök, utalva Magyar Péterre, aki lehallgatta volt feleségét, az egykori igazságügyi minisztert, azaz Varga Juditot.

Ember legyen hát a talpán, aki ezek után megfejti, kikre utal a poloskairtó Nagy István az alábbi sorokkal: „Különösen nagy kárt tesz a paradicsomban, uborkában, zöldbabban, de megtámadja a szőlőt, az epret, szedret is. Nemcsak szúrásaival okoz kárt, de bűzmirigyeinek és emésztőnedvének váladékával, valamint ürülékével beszennyezi, így élvezhetetlenné teszi a zöldségeket.”