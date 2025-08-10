Vasárnap is kitart a kánikula, egy megyére piros figyelmeztetést adtak ki

Folytatódik a döntően derült, napos, száraz idő, a csúcshőmérséklet 33 és 39 fok között várható, és késő estére is csak 24 és 32 fok közé hűl le a levegő, vagyis igazi kánikula várható, emiatt továbbra is csaknem az egész országra figyelmeztetés van érvényben.

Csongrád megyében lesz a legmelegebb, ide harmadfokú, piros figyelmeztetést adtak ki a 29 fok feletti napi középhőmérséklet miatt.

Fotó: Németh Dániel/444

Vasárnap mindenhol gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, majd a többfelé megélénkülő nyugatias szél estefelé északira fordul. Zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között erős, olykor nagyon erős lesz, erre érdemes lesz odafigyelni.

Hétfőn folytatódik a napos idő, csapadék sehol sem várható. Egy gyenge hidegfront hatására ugyanakkor sokfelé élénk, erős lesz az északi, északkeleti szél. A kánikula alig mérséklődik, a csúcshőmérséklet 27 és 34 fok között alakul – írja az Időkép.