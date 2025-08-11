Egy kínai hadihajó beleütközött a saját parti őrségének hajójába, miközben az egy Fülöp-szigeteki hajót üldözött

Jay Tarriela kommodor szerint a Fülöp-szigetei parti őrség tisztviselői éppen segélyt osztottak a vitatott Scarborough-zátony halászainak, amikor az ütközés történt a Dél-kínai-tengeren. A baleset „jelentős károkat” okozott a kínai hadihajó fedélzetén, írja a BBC.

A Manila által közzétett videón a kínai parti őrség egyik hajója vízágyúkkal üldözte a Fülöp-szigeteki parti őrség hajóját, majd egy hirtelen fordulat után hangosan egy sokkal nagyobb kínai hajónak csapódott. Az ütközés „tengerre alkalmatlanná” tette a kínai hadihajót – mondta Tarriela. Nem világos, hogy megsérült-e valaki az incidensben.

A Fülöp-szigeteki Parti Őrség „sürgette” a kínai hatóságokat, hogy tartsák tiszteletben a nemzetközi egyezményeket a területi viták kezelésében, hangsúlyozták azt is, hogy az ilyen felelőtlen viselkedés a tengeren végső soron balesetekhez vezethet.

A kínai parti őrség azonban azt nyilatkozta, hogy „a törvényeknek megfelelően” jár el, és „minden szükséges intézkedést” megtett a Fülöp-szigeteki hajók elűzése érdekében. Azzal vádolta a Fülöp-szigeteket, hogy „erőszakosan behatoltak” a kínai vizekre.

A Dél-kínai-tenger Kína, a Fülöp-szigetek és más országok közötti területi vita középpontjában áll, Peking és Manila között jelentősen fokozódott is a feszültség az elmúlt években. Mindkét fél provokációkkal vádolja a másikat. A Scarborough-zátony, egy háromszög alakú zátony- és sziklalánc, a két ország közötti feszültség központja, mióta Kína 2012-ben elfoglalta.

A Dél-kínai-tenger stratégiai és gazdasági jelentőségét aligha lehet túlbecsülni: ez a világ egyik legfontosabb kereskedelmi útvonala, pár évvel ezelőtti számítás szerint a globális áruforgalom 21 százaléka halad át rajta. Emellett a világ egyik legdúsabb hallelőhelye, a világ halászhajóinak több mint fele (!) ebben a régióban tevékenykedik, több millió embernek biztosítva megélhetést.

