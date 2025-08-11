Együttműködést ígért, de válaszra sem méltatta a kormány a főváros Rákosrendezőről szóló javaslatait

Bár korábban Gulyás Gergely többször is kijelentette, hogy nem a csőd, hanem a főváros finanszírozásának tartós rendezése a kormány célja, érdemi lépés nem történt az ügyben. A Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója a helyzetről a Népszavának kijelentette:

„A kormánnyal való megállapodást a nyár végéig tető alá kellene hozni a csődhelyzet elkerülése érdekében. (...) Ha nem lesz megállapodás a kormánnyal a főváros pénzügyi helyzetének rendezéséről, akkor nem lesz költségvetése Budapestnek 2026-ra.”

A kormány korábban azt ígérte, hogy júliusban tárgyalnak a megoldásról, de azóta sem került napirendre a téma, tette hozzá Kiss Ambrus. A főváros vezetése még informális jelzést sem kapott, hogy komolyan foglalkozna a kabinet a kérdéssel, miközben Budapest anyagi helyzete egyre nehezebb. Augusztus végére 70 milliárd felett lesz a 80 milliárdra emelt folyószámla hitelkerete, ami a tervek szerint az iparűzési adók beérkezése után, szeptember közepén állhat vissza 40 milliárd forintra. Kiss figyelmeztetett:

„Ha nem sikerül tető alá hozni a kormánnyal a megállapodást és az azonnali jogvédelem sem él tovább, vagyis levonják a szolidaritási hozzájárulás – a költségvetésbe eredetileg be sem tervezett 50 milliárdját, akkor 51-54 milliárdos mínusszal zár a főváros.”

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

„Ha nem sikerül megállapodni, akkor én nyilván felgyújtom magam. Mindenhol el fogom mondani, hogy az araboknak jár a kisföldalatti meghosszabbítása, a budapestieknek nem”

- mondta Karácsony Gergely még májusban, szerinte a választáshoz közeledve politikailag vállalhatatlan lenne a kormánynak, ha nem tudnának megegyezni a Rákosrendezőről a városvezetéssel.

Ebben a témában sem kommunikál a fővárosi önkormányzattal a kormány: válaszra sem méltatták Budapest javaslattervezetét,

közölte Kiss. Többek közt a a Nyugati Pályaudvar és Rákospalota-Újpest közötti vasútvonal korszerűsítését, a 3-s villamos Göncz Árpád városközpontig való kiépítését és az 1-es metróvonal rekonstrukcióját és a meghosszabbítását kérték, hasonló értékben mint amekkora fejlesztést az arab befektetőknek ígért a kormány.