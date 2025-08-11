Sulyok Tamás köztársasági elnök a fiataloknak: Kiáltásotok üzenet

Mintha elfeledett, régi ismerős tompa hangját hallanánk meg a tömegben a Szigeten, úgy bukkan fel Sulyok Tamás hétfő esti posztjával az ország nyarát meghatározó közéleti diskurzusban. Természetesen a Mocskos Fidesz Summer-ről van szó.

A köztársasági elnök levelében térdére ültet minden kallódó fiatalt, és meginti:

„Kiáltásotok üzenet. Azonban ne engedjétek, hogy a hangotok mások indulatait visszhangozza. Kiáltani akkor érdemes, ha a szó mögött ott a gondolat, ami méltó rá, hogy meghallják.

Nem kérek tőletek csendet, csak azt, hogy figyeljetek egymásra, a jövőtökre és arra a helyre, amit egyszer majd a gyermekeiteknek hagytok örökül”.

Sulyok Tamás aktuális profilképe a Facebookon. Fotó: Sulyok Tamás Facebook

Érdemes az egész posztot elolvasni, ha az ember nem akar lemaradni olyan izgalmas allegóriákról, mint például ez itt: „Fiatalnak lenni kiváltság. Ez az az életkor, amikor az ember száguld. De jó, ha közben néha lassít, és ellenőrzi a térképen, miként befolyásolja úticélját egy látványos, de valójában olykor bevehetetlen kanyar.”

A témáról itt írtunk, Tusványoson pedig megkérdeztünk róla fideszes politikusokat is: