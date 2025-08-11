Szupermarketet akart robbantani a bécsi férfi, de elfelejtette a rendőrség fenyegetésének első számú szabályát

Egy osztrák férfi vasárnap felhívta telefonon a bécsi rendőrséget, és azzal fenyegetőzött, hogy felrobbant egy szupermarketet a Franz-Jonas-Platz-on. Az indok? A bolt idegesíti.

Azonban a mestertervbe rögtön ennél az első lépésnél hiba csúszott, a 36 éves férfi ugyanis udvariasan bemutatkozott a rendőröknek, akik nem sokkal később őrizetbe vették az otthonában.

Robbanószert vagy egyáltalán bármi gyanúsat a nyomozók nem találtak, a férfi szabadlábon védekezhet.

Fotó: Szabó Tibor / Pexels

Az eset emlékeztet egy néhány évvel ezelőtti sztorira, amikor ugyancsak Bécsben egy férfi azzal telefonált a rendőrségre, hogy hamarosan túszejtésre készül. Rögtön a beszélgetés elején bemutatkozott, őt sem volt nehéz megtalálni. (ORF)