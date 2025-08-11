Trump további 90 napra függesztette fel a Kínával szembeni vámokat

Donald Trump 90 nappal ismét elhalasztotta a Kínával szemben kivetett átfogó vámok bevezetését. Történt mindez csupán néhány órával azelőtt, hogy lejárt volna a legutóbbi határidő. Az amerikai elnök hétfőn írta alá azt az elnöki rendeletet, melynek értelmében november 9-ig elhalasztotta a vámok bevezetését, írja a The Guardian.

A kínai és az amerikai tisztviselők korábban már kifejezték, hogy további halasztásra számítanak a múlt havi, Stockholmban tartott kereskedelmi tárgyalások után. Sőt, az Egyesült Államok pénzügyminisztere, Scott Bessent is pozitívan nyilatkozott múlt héten, szerinte az Egyesült Államoknak megvannak az alapjai egy kereskedelmi megállapodáshoz Kínával, és optimista a további lépéseket illetően.

Donald Trump Fotó: ANGELA WEISS/AFP

Ha nem jönne össze a megállapodás, az súlyos következményekkel járna, hiszen Trump akár 245 százalékos vámot is kivethet Kínára, amely viszont 125 százalékos viszontvámokkal fenyegetőzött.

Vasárnap Trump a TruthSocial oldalon azt írta, hogy Kínának meg kellene négyszereznie az Egyesült Államokból származó szójabab-vásárlásait, hogy csökkentse az USA és Kína közötti kereskedelmi hiányt.

Még a határidő előtt sikerült az Nvidia és az AMD chipgyártóknak megállapodni abban, hogy a Kínának eladott chipekből származó bevételük 15 százalékát kifizetik az amerikai kormánynak az exportengedélyekért cserébe.

Stephen Olson, az Egyesült Államok korábbi kereskedelmi tárgyalója a következőket nyilatkozta a Bloombergnek a megállapodásról: