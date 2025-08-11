Újabb rossz hír a hazai akkugyártásból: a korábbinál is rosszabbul megy a gödi Samsungnak

A legfrissebb adatok szerint folytatódott a gödi akkugyár, a Samsung SDI borzalmas sorozata: a cég akkugyártásból származó bevétele a második negyedévben 2022 óta nem látott mélypontra zuhant, írja a Telex. A cégnek a korábbi vaskos nyereségek után idén április és július között 112 milliárd forintos mínuszt csinált; igaz, ez egy hajszállal jobb az első negyedéves 117 milliárdos veszteségnél. A forgalma viszont tovább zuhant, az 1387 milliárdos, 2023 őszén elért csúcs után már 770 milliárd forint alatt zárt. Ennél rosszabb forgalmi mutatót 2021 nyarán produkáltak.

Fotó: Németh Dániel/444

Az SK forgalma is messze volt a 2023 tavaszán elért 962 milliárdos csúcstól, de már jócskán túllendült a tavaly nyári, 370 milliárd körüli mélypontról is: 548,6 milliárd forint volt az utolsó negyedévben. Az előző negyedéves 77 milliárd forint után így már csak 17 milliárd forint volt a veszteségük. Sokatmondó adat, hogy ennél csak két jobb negyedévük volt a működés kezdete óta, egy nem egészen ötmilliárdos veszteséget hozó 2023 végi, valamint a tavalyi harmadik negyedév, ami az egyetlen nyereséges időszak volt a 6,24 milliárdos plusszal.