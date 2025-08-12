A cseh elnök felköszöntötte a dalai lámát, Kína megszakította vele a diplomáciai kapcsolatot

Kína megszakított minden kapcsolatot a cseh köztársasági elnökkel, miután Petr Pavel július 27-én magánlátogatást tett a dalai lámánál Indiában – közölte kedden a kínai külügyminisztérium szóvivője. Kína Tibetet saját területének, a dalai lámát pedig szeparatistának tekinti.

Petr Pavel Japánban tett látogatása után kereste fel az Indiában élő dalai lámát, hogy gratuláljon 90. születésnapjához. „Tekintet nélkül az ismételt tiltakozásokra és Kína határozott ellenkezésére Petr Pavel Indiába utazott és találkozott a dalai lámával. Ez szöges ellentétben van azzal a kötelezettségvállalással, amelyet a cseh kormány tett a kínai kormány irányában. Tekintettel Petr Pavel provokatív eljárására Kína úgy döntött, hogy megszüntet minden kapcsolatot a cseh elnökkel” – szól a hivatalos kínai közlemény.

„Teljes mértékben magánlátogatásról volt szó” – reagált a cseh elnöki hivatal, és hozzátették: államfői szinten jelenleg nincs semmiféle kommunikáció a felek között, ezért a kínai döntés a gyakorlatban semmit nem jelent. (MTI)