Török Gábor politikai analfabétának nevezte Sulyok Tamást

„Mennyire kell politikai analfabétának lenni, hogy valaki azt gondolja, egy ilyen üzenet célba ér? Ha a politikai hűség demonstrálása volt a szándék, akkor persze sikerült, de annak lehetnének olyan eszközei is, amelyekkel nem csinál nyilvánosan hülyét magából a nemzet egységéért felelős köztársasági elnök”

- posztolta Török Gábor politológus annak kapcsán, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnök hétfőn a nemzet aggódó nagypapájának pózában intette óvva a fiatalokat egy frappáns, „kedves fiatalok!” megszólítású posztban, ki nem mondva is a mocskos fideszezéstől.

„Ez az az életkor, amikor az ember száguld. De jó, ha közben néha lassít, és ellenőrzi a térképen, miként befolyásolja úticélját egy látványos, de valójában olykor bevehetetlen kanyar. Látni az arcotokat a fesztiválokon, a koncerteken, az utcákon; a lendületet, ami sokszor szembeszáll a világgal, az erőt, ami bennetek forr, és ami gyakran nem találja a helyét. Kiáltásotok üzenet. Azonban ne engedjétek, hogy a hangotok mások indulatait visszhangozza. Kiáltani akkor érdemes, ha a szó mögött ott a gondolat, ami méltó rá, hogy meghallják”

- írta a fiatalok által igen kedvelt internetes világháló „Facebook” közösségi oldalára a digitális polgári békeharcos a nyár felé tetőző ifjúsági problémáról.

„Ezen az oldalon a miértek, a motivációk, a magyarázatok érdekesek. Vajon ezzel mi volt a cél? Mit remélt ettől a politikus?” - kérdezte egy mesteri önreferenciális törökgáborizmussal Török Gábor a posztjában, majd egy merész stílusújítással két mondaton belül politikaianalfabétázta és hülyézte le az elnöki tanács elnökét.