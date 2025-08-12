Trump Orbán véleményét kérte ki arról, hogy legyőzheti-e Ukrajna Oroszországot

Donald Trump hétfői sajtótájékoztatóján beszélt arról, hogy Orbán Viktor véleményét is kikérte arról, legyőzhető-e Oroszország a háborúban. Az amerikai elnök eszmefuttatását már idéztük ebben a Trump és Putyin alaszkai tárgyalásáról szóló nagyobb cikkünkben, de talán érdemes külön is kitérni rá:
Ugyanezt a kérdést tettem fel egy nagyon-nagyon okos embernek, Orbán Viktornak, Magyarország miniszterelnökének, akit sokan szeretnek, sokan nem. Ő abban a régióban él, és mindkét országot nagyon jól ismeri. Megkérdeztem, szerinte Ukrajna képes-e legyőzni Oroszországot. Úgy nézett rám, mintha valami butaságot kérdeztem volna. Azt mondta, Oroszország egy erős ország, amely háborúkban szerezte a területeit és mindenét. Háborúzik, mert ebben igazán jó. Orbán hozzátette, Kína a kereskedelemben, Oroszország pedig háborúban tud győzni. Ez egy nagyon érdekes meglátás volt
– idézte Trumpot a Mandiner. Az egyébként nem derült ki, mikor történt a beszélgetés, de jó eséllyel Orbán tavalyi békemisszióján történhetett.
Azt már csak a történelemben jártasabbak szokták hozzátenni, hogy Oroszország valóban sokat háborúzik, ám nyerni nem mindig nyer. Csak a 20. században vereséget szenvedett:
Elvileg pénteken, az oroszoktól megvett Alaszkában fogadja Donald Trump az orosz elnököt, hogy az ukrajnai rendezésről tárgyaljanak, jelen állás szerint az ukránok nélkül. Trump és az oroszok is azt akarják, hogy Ukrajna adjon át területeket Oroszországnak.