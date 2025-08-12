Trump Orbán véleményét kérte ki arról, hogy legyőzheti-e Ukrajna Oroszországot

Donald Trump hétfői sajtótájékoztatóján beszélt arról, hogy Orbán Viktor véleményét is kikérte arról, legyőzhető-e Oroszország a háborúban. Az amerikai elnök eszmefuttatását már idéztük ebben a Trump és Putyin alaszkai tárgyalásáról szóló nagyobb cikkünkben, de talán érdemes külön is kitérni rá:

Ugyanezt a kérdést tettem fel egy nagyon-nagyon okos embernek, Orbán Viktornak, Magyarország miniszterelnökének, akit sokan szeretnek, sokan nem. Ő abban a régióban él, és mindkét országot nagyon jól ismeri. Megkérdeztem, szerinte Ukrajna képes-e legyőzni Oroszországot. Úgy nézett rám, mintha valami butaságot kérdeztem volna. Azt mondta, Oroszország egy erős ország, amely háborúkban szerezte a területeit és mindenét. Háborúzik, mert ebben igazán jó. Orbán hozzátette, Kína a kereskedelemben, Oroszország pedig háborúban tud győzni. Ez egy nagyon érdekes meglátás volt

– idézte Trumpot a Mandiner. Az egyébként nem derült ki, mikor történt a beszélgetés, de jó eséllyel Orbán tavalyi békemisszióján történhetett.

Tavaly nyáron Orbán Trumpot is meglátogatta a békemissziója során az új elnök floridai rezidenciáján, Mar-a-Lagóban Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Azt már csak a történelemben jártasabbak szokták hozzátenni, hogy Oroszország valóban sokat háborúzik, ám nyerni nem mindig nyer. Csak a 20. században vereséget szenvedett: