Hétfőn lépett volna fel a Szigeten a Kneecap, melyet azonban a magyar kormány kitiltott az országból, így a koncert elmaradt. Az északír raptrió hétfőn a közösségi médiában jelezte, hogy mindazonáltal üzenne valamit a Sziget közönségének, ebben a Buzz színpadon fellépő Casey Lowry segített, az ő koncertje előtt tették közzé a Kneecap angol nyelvű videoüzenetét.

Az együttes utalt rá, hogy a Sziget volt az egyik első európai fesztivál, ahol felléptek (még három évvel ezelőtt), most azonban „egyetlen, gyűlölettel teli ember, Orbán Viktor miatt nem tudunk”, folytatódott az üzenet.

Semmilyen bűncselekményért nem ítéltek el bennünket sehol, de fel fogunk szólalni az elnyomás ellen. Izrael népirtó kampányának elítélése miatt Viktor három évre kitiltott bennünket a gyönyörű országotokból

– írta a Kneecap, hozzátéve, hogy Orbán és kormánya támogatja Izrael palesztinai népirtását, továbbá megpróbálta betiltani a Pride-ot is, de sikertelenül. „Össze kell tartanunk. Állj ellen Orbánnak, állj ellen Izraelnek, állj ellen a népirtásnak” – zárta üzenetét a Kneecap, majd szokása szerint szabad Palesztinát üzenettel búcsúzott, miközben a tömeg „Fuck Orbán!” skandálással válaszolt, akárcsak augusztus elején a lengyelországi Katowicében, ahol a Kneecap az Off Festivalon lépett fel.

(via HVG)