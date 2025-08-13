Cseh versenytárssal való durva bunyó miatt függeszthetett fel a nemzetközi szövetség két magyar díjugratót

Felfüggesztette két magyar korosztályos válogatott díjugrató versenyzői jogát a Nemzetközi Lovassport Szövetség (FEI). A 24.hu megkeresésére a FEI azt írta: a 15 éves Szuhai Rodrigo és a 18 éves ifj. Szuhai Gyula felfüggesztése ideiglenes, az ügyüket vizsgálják.

A Magyar Lovassport Szövetség egy július 31-i Facebook-posztjában arról számolt be, hogy

„az elmúlt hétvégén egy somorjai nemzetközi lovas versenyhez kapcsolódó rendezvényen nyolc napon túl gyógyuló sérülést okozó verekedésben vett részt két magyar és egy cseh sportoló. A verseny főbírója a három sportolót sárga lapban részesítette, diszkvalifikálta, s a magyar lovasokat a verseny elhagyására kötelezte”.

A magyar szövetség hozzátette: a „szlovák rendőrség az elkövetőket kihallgatta, és megindította az eljárást”, de további részleteket nem közöltek.

Versenyló a budapesti nemzetközi díjugrató versenyen a Nemzeti Lovardában 2020. augusztus 22-én. Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Az ügyet augusztus 6-án tárgyalta a szövetség, azután már „sportszerűtlen magatartásról” beszéltek, és fegyelmi eljárást kezdeményeztek a testvérekkel szemben.

A verekedésben részt vevő, nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett cseh Jiří Tmějt nem függesztette fel a FEI.