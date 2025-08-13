Kigyulladt egy busz a József nádor térnél

A BKK Info Facebook-oldala szerint baleset miatt zárták le Budapest belvárosában a József Attila utcát a Széchenyi István tér és az Erzsébet tér között. A Telex cikke szerint egy BKV busz ég hatalmas lángokkal a térnél, a füstöt a főváros több pontjáról is látni lehet.

Fotó: Olvasónk

A BKK Info azt írja, a 16-os, a 105-ös, a 178-as és a 216-os autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Clark Ádám tér és a Deák Ferenc tér közötti megállókat. A 15-ös autóbusz a Boráros tér felé szintén terelve jár, a Kossuth Lajos tér és a Március 15. tér közötti megállókat nem érinti.

Kerestük a BKV sajtóosztályát, amint válaszolnak, cikkünket frissítjük.